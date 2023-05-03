Двое российских оккупантов заочно получили приговор за издевательство над жителем Черниговщины

Суд заочно признал двух российских военнослужащих виновными в издевательстве над жителем села Слобода Черниговского района. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура, поддерживавшая обвинения в суде.

За жестокое обращение с гражданским населением и нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса) им назначено наказание в виде 11 лет и 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Отмечается, что в начале марта 2022 года на территории оккупированной Слободы двое вооруженных военнослужащих РФ незаконно удерживали гражданского мужчину в помещении сельского магазина. Чтобы получить сведения о расположении украинских войск, они применяли к потерпевшему физическую силу, причиняя ему сильную боль и телесные повреждения.

Не получив от человека информации, российский военнослужащий отдал приказ другому военному и остальным подчиненным продолжить насильственные действия для получения необходимых оккупантам данных.

После избиения потерпевшего военные РФ вывели его на улицу, поставили на колени, облили легковоспламеняющейся жидкостью и угрожали поджечь. Расследование дела вело Управление Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Напомним также, что в ноябре прошлого года сообщалось о заочном осуждении других двух российских военных, которые издевались над жителями одного из сел Черниговской области. Месяцем позже были осуждены двое уроженцев российской Республики Бурятия, которые пытали жителей села Бузовая Киевской области.

Отметим также, что в начале апреля Черниговская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 15 российских войск, принудительно удерживавших население соседнего со Слободой села Ягодное в подвале местной школы.