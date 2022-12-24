К 11 годам тюрьмы приговорены участники российской ДРГ, которые похищали людей на Харьковщине

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы, совершавших военные преступления в Харьковской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Во время захвата Изюмского района злоумышленники выполняли задачи Москвы по выявлению и физической ликвидации участников антитеррористической операции на востоке Украины.

Контрразведчики СБУ вместе со спецназначенцами ЦСО "А" обезвредили вражескую группу во время боевой операции в октябре этого года.

В ходе оперативно-боевых мероприятий четверо российских диверсантов были задержаны.

По материалам Службы безопасности суд назначил им наказание в виде 11 лет тюрьмы каждому.

Среди них – двое кадровых сотрудников 16-й отдельной бригады специального назначения главного управления генерального штаба из РФ (более известного как ГРУ).

Еще двое – наемники российской частной военной компании.

Именно они в начале сентября этого года похитили троих жителей поселка Борово, участвовавших в АТО.

Похищенных мужчин оккупанты держали связанными в земляной яме с мешками на голове.

К потерпевшим применяли жестокие пытки и угрожали убийством.

Таким образом, захватчики проводили допросы и пытались "выбить" информацию о других украинских патриотах.

На основании собранных улик суд признал фигурантов виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР", активно участвовавших в боевых действиях против Сил обороны. Злоумышленники проведут за решеткой от 10 до 13 лет.