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К 11 годам тюрьмы приговорены участники российской ДРГ, которые похищали людей на Харьковщине
Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы, совершавших военные преступления в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Во время захвата Изюмского района злоумышленники выполняли задачи Москвы по выявлению и физической ликвидации участников антитеррористической операции на востоке Украины.
Контрразведчики СБУ вместе со спецназначенцами ЦСО "А" обезвредили вражескую группу во время боевой операции в октябре этого года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ходе оперативно-боевых мероприятий четверо российских диверсантов были задержаны.
По материалам Службы безопасности суд назначил им наказание в виде 11 лет тюрьмы каждому.
Среди них – двое кадровых сотрудников 16-й отдельной бригады специального назначения главного управления генерального штаба из РФ (более известного как ГРУ).
Еще двое – наемники российской частной военной компании.
Именно они в начале сентября этого года похитили троих жителей поселка Борово, участвовавших в АТО.
Похищенных мужчин оккупанты держали связанными в земляной яме с мешками на голове.
К потерпевшим применяли жестокие пытки и угрожали убийством.
Таким образом, захватчики проводили допросы и пытались "выбить" информацию о других украинских патриотах.
На основании собранных улик суд признал фигурантов виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР", активно участвовавших в боевых действиях против Сил обороны. Злоумышленники проведут за решеткой от 10 до 13 лет.