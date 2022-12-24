Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Преступность
Дата публикации

15 лет за решеткой проведет боевик, разведывавший позиции ВСУ на Запорожском направлении

15 лет за решеткой проведет боевик, разведывавший позиции ВСУ на Запорожском направлении

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации "ДНР", воевавшего против Украины. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения злоумышленник вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа РФ.

В составе вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях.

В сентябре этого года его перебросили на южный фронт для разведки боевых позиций ВСУ на Запорожском направлении.

Вражеская группа была уничтожена украинскими защитниками на территории Пологовского района, а сам боевик попал в плен.

По материалам СБУ суд назначил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года добровольно присоединился к рядам подконтрольной России "народной милиции "ДНР".

Затем его назначили наводчиком мотострелкового батальона 1-го армейского корпуса РФ.

Сообщается, что на основании доказательной базы суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР", активно участвовавших в боевых действиях против Сил обороны. Злоумышленники проведут за решеткой от 10 до 13 лет.

Автор:
Светлана Манько