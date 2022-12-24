15 лет за решеткой проведет боевик, разведывавший позиции ВСУ на Запорожском направлении

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного участника террористической организации "ДНР", воевавшего против Украины. Суд назначил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения злоумышленник вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа РФ.

В составе вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях.

В сентябре этого года его перебросили на южный фронт для разведки боевых позиций ВСУ на Запорожском направлении.

Вражеская группа была уничтожена украинскими защитниками на территории Пологовского района, а сам боевик попал в плен.

По материалам СБУ суд назначил ему наказание в виде 15 лет заключения с конфискацией имущества.

По данным следствия, злоумышленником является житель Донецкой области, который после 24 февраля этого года добровольно присоединился к рядам подконтрольной России "народной милиции "ДНР".

Затем его назначили наводчиком мотострелкового батальона 1-го армейского корпуса РФ.

Сообщается, что на основании доказательной базы суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР", активно участвовавших в боевых действиях против Сил обороны. Злоумышленники проведут за решеткой от 10 до 13 лет.