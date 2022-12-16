Более 12 лет за решеткой проведет информатор, который "охотился" за боевыми позициями HIMARS

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного вражеского приспешника, проводившего разведывательно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал разведданные по дислокации и перемещению подразделений ВСУ на Донецком направлении.

Прежде всего, он пытался выявить возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS".

Кроме того, передавал оккупантам точные координаты объектов критической инфраструктуры региона.

Именно по его "наводке" захватчики ударили по водозаборной системе в городе Селидово.

По данным следствия, коллаборантом оказался местный житель, который после начала полномасштабного вторжения поддерживал связь с оккупантами и стремился помогать в войне против Украины.

Собранную информацию он передавал через "связную". Им был участник подконтрольной России террористической организации "народная милиция "ДНР".

Передачу координат осуществлял через запрещенные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" в виде фотоматериалов с пометками объектов на электронных картах.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:

компьютерную технику;

флеш-накопители;

мобильные телефоны с поличным.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в ходе спецоперации в августе этого года.

По материалам Службы безопасности суд назначил ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев заключения.

Он признан виновным по ч. 7 ст. 111-1 и ч. 2 ст. 28 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще трех участников террористических организаций "Л/ДНР", активно участвовавших в боевых действиях против Сил обороны. Злоумышленники проведут за решеткой от 10 до 13 лет.