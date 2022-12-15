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СБУ задержала одного из руководителей бывшей оккупационной администрации Изюмского района
Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу врага в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленницей оказалась бывшая глава созданного оккупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что коллаборантка собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию.
Полученные персональные сведения граждан враг использовал для фальсификации "результатов" фейкового плебисцита.Подписывайтесь на наш YouTube канал
После освобождения Харьковщины коллаборантка пыталась скрываться на территории Изюмского района, но сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее и задержали.
"По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая после захвата части региона поддержала захватчиков и добровольно вступила в оккупационные органы. В рядах агрессора она активно подыскивала "единомышленников", которых пыталась привлечь к сотрудничеству с агрессором. За это предлагала "должности", российские зарплаты и лояльность рашистов", - отмечают в СБУ.
В настоящее время правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, сотрудники СБУ в Херсонской области во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах региона разоблачили трех бывших представителей "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время оккупации.