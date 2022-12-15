СБУ задержала одного из руководителей бывшей оккупационной администрации Изюмского района

Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу врага в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленницей оказалась бывшая глава созданного оккупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что коллаборантка собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию.

Полученные персональные сведения граждан враг использовал для фальсификации "результатов" фейкового плебисцита.

После освобождения Харьковщины коллаборантка пыталась скрываться на территории Изюмского района, но сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее и задержали.

"По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая после захвата части региона поддержала захватчиков и добровольно вступила в оккупационные органы. В рядах агрессора она активно подыскивала "единомышленников", которых пыталась привлечь к сотрудничеству с агрессором. За это предлагала "должности", российские зарплаты и лояльность рашистов", - отмечают в СБУ.

В настоящее время правоохранители сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, сотрудники СБУ в Херсонской области во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах региона разоблачили трех бывших представителей "избирательных комиссий", созданных захватчиками во время оккупации.