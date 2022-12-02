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Суд заочно дал 12 лет двум военным РФ из Бурятии за пытки жителей села под Киевом

Суд заочно дал 12 лет двум военным РФ из Бурятии за пытки жителей села под Киевом

Суд заочно признал виновными в нарушении законов и обычаев войны 31- и 36-летнего военнослужащих Вооруженных сил России родом из Республики Бурятия, сообщает Львовская областная прокуратура.

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Военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады ВС РФ (воинская часть 46108) по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса приговорены к 12 годам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в начале марта, находясь в селе Бузовая Бучанского района Киевской области, обвиняемые жестоко обращались с местным населением, среди которых были женщины и дети.

"Российские военные ворвались в частный дом и, угрожая оружием, избивали и пытали четырех местных мужчин на глазах женщин и малолетних детей, которым угрожали применением оружия. После издевательств и угроз осужденные завладели деньгами и ценными вещами, которые принадлежали потерпевшим", - говорится в сообщении.

Как сообщает расследовавшее дело управление Службы безопасности Украины во Львовской области, его фигурантами являются уроженцы Улан-Удэ Шультумов Баясхалан Намсараевич и Аганаев Павел Александрович.

"Они нагло вторглись в один из частных домов, где издевались над украинцами, жестоко обращались с детьми, угрожали расправой и мародерили", - описали в свою очередь действия оккупантов в спецслужбе.

Напомним также, что месяц назад суд в Чернигове вынес обвинительный приговор по этой же статье двум военнослужащим ВС России, которые избивали и издевались над жителями одного из сел Черниговской области.

Автор:
Тимофей Беспятов