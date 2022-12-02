Суд заочно дал 12 лет двум военным РФ из Бурятии за пытки жителей села под Киевом

Суд заочно признал виновными в нарушении законов и обычаев войны 31- и 36-летнего военнослужащих Вооруженных сил России родом из Республики Бурятия, сообщает Львовская областная прокуратура.

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Военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады ВС РФ (воинская часть 46108) по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса приговорены к 12 годам лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что в начале марта, находясь в селе Бузовая Бучанского района Киевской области, обвиняемые жестоко обращались с местным населением, среди которых были женщины и дети.

"Российские военные ворвались в частный дом и, угрожая оружием, избивали и пытали четырех местных мужчин на глазах женщин и малолетних детей, которым угрожали применением оружия. После издевательств и угроз осужденные завладели деньгами и ценными вещами, которые принадлежали потерпевшим", - говорится в сообщении.

Как сообщает расследовавшее дело управление Службы безопасности Украины во Львовской области, его фигурантами являются уроженцы Улан-Удэ Шультумов Баясхалан Намсараевич и Аганаев Павел Александрович.

"Они нагло вторглись в один из частных домов, где издевались над украинцами, жестоко обращались с детьми, угрожали расправой и мародерили", - описали в свою очередь действия оккупантов в спецслужбе.

Напомним также, что месяц назад суд в Чернигове вынес обвинительный приговор по этой же статье двум военнослужащим ВС России, которые избивали и издевались над жителями одного из сел Черниговской области.