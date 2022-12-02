Суд заочно дав 12 років двом військовим РФ з Бурятії за катування селян під Києвом

Суд заочно визнав винними у порушенні законів і звичаїв війни 31- та 36-річного військовослужбовців Збройних сил Росії родом із Республіки Бурятія, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Військовослужбовців 5-ї окремої танкової бригади ЗС РФ (військова частина 46108) за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу засудили до 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що на початку березня, перебуваючи у селі Бузова Бучанського району Київської області, обвинувачені жорстоко поводилися з місцевим населенням, серед яких були жінки та діти.

"Російські військові вдерлися до приватного будинку і, погрожуючи зброєю, били та катували чотирьох місцевих чоловіків на очах жінок та малолітніх дітей, котрим погрожували застосуванням зброї. Після знущань та погроз засуджені заволоділи грошима та цінними речами, що належали потерпілим", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє управління Служби безпеки України у Львівській області, яке розслідувало справу, її фігурантами є уродженці Улан-Уде Шультумов Баясхалан Намсараєвич та Аганаєв Павло Олександрович.

"Вони нахабно вторглися в один із приватних будинків, де знущались над українцями, жорстоко поводились із дітьми, погрожували розправою та мародерили", - описали в свою чергу діяння окупантів у спецслужбі.

Нагадаємо також, що місяць тому суд у Чернігові виніс обвинувальний вирок за цією ж статтею двом військовослужбовцям ЗС Росії, які били та знущались з мешканців одного з сіл Чернігівської області.