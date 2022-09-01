В Україні засудили полоненого командира танка російської армії до 8 років та 6 місяців тюрми

Суд визнав командира танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії Росії винним у порушенні законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу) та засудив його до 8 років та 6 місяців позбавлення волі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, при розгляді справи, що розслідувалася обласним управлінням Служби безпеки України, було доведено, що обвинувачений брав участь у повномасштабному вторгненні Збройних сил РФ, 24 лютого перетнувши державний кордон України з території Білорусі у складі танкового екіпажу з метою збройного захоплення Чернігова.

На початку березня окупант напав на мешканця села Халявин Чернігівського району та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. У подальшому військового РФ взяли в полон військовослужбовці Збройних сил України.

Під час судового розгляду він визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та щиро покаявся. Сторона захисту просила призначити для нього більш м’яке покарання з огляду на щире каяття військовослужбовця та активне сприяння розкриттю злочину.

Як вказують в прокуратурі, суд при призначенні покарання прийняв до уваги як доводи сторони обвинувачення, так і доводи захисника підсудного.

Нагадаємо також, що у серпні суд визнав винними у державній зраді трьох бойовиків "ДНР", що потрапили у полон наприкінці березня під час звільнення Сумської області, і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.