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В Україні засудили полоненого командира танка російської армії до 8 років та 6 місяців тюрми
Суд визнав командира танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії Росії винним у порушенні законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу) та засудив його до 8 років та 6 місяців позбавлення волі.
Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, при розгляді справи, що розслідувалася обласним управлінням Служби безпеки України, було доведено, що обвинувачений брав участь у повномасштабному вторгненні Збройних сил РФ, 24 лютого перетнувши державний кордон України з території Білорусі у складі танкового екіпажу з метою збройного захоплення Чернігова.
На початку березня окупант напав на мешканця села Халявин Чернігівського району та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. У подальшому військового РФ взяли в полон військовослужбовці Збройних сил України.
Під час судового розгляду він визнав свою провину у вчиненні інкримінованого злочину та щиро покаявся. Сторона захисту просила призначити для нього більш м’яке покарання з огляду на щире каяття військовослужбовця та активне сприяння розкриттю злочину.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як вказують в прокуратурі, суд при призначенні покарання прийняв до уваги як доводи сторони обвинувачення, так і доводи захисника підсудного.
Нагадаємо також, що у серпні суд визнав винними у державній зраді трьох бойовиків "ДНР", що потрапили у полон наприкінці березня під час звільнення Сумської області, і засудив їх до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.