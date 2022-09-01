В Украине пленного командира танка российской армии приговорили к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы

Суд признал командира танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии России виновным в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса) и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Как сообщает Черниговская областная прокуратура, при рассмотрении дела, которое расследовалось областным управлением Службы безопасности Украины, было доказано, что обвиняемый участвовал в полномасштабном вторжении Вооруженных сил РФ: 24 февраля он пересек государственную границу Украины с территории Беларуси в составе танкового экипажа с целью вооруженного захвата Чернигова.

В начале марта оккупант напал на жителя села Халявин Черниговского района и ограбил его, угрожая расстрелять из автомата. В дальнейшем его взяли в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины.

В ходе судебного разбирательства он признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления и искренне покаялся. Сторона защиты просила назначить для него более мягкое наказание с учетом искреннего раскаяния подсудимого и активного содействия раскрытию преступления.

Как указывают в прокуратуре, суд при назначении наказания принял во внимание как доводы стороны обвинения, так и доводы защитника подсудимого.

Напомним также, что в августе суд признал виновными в государственной измене троих боевиков "ДНР", попавших в плен в конце марта в ходе освобождения Сумской области, и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.