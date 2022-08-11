Суд дал 12 лет мужчине, "сливавшему" оккупантам данные о ВСУ во время захвата Лисичанска

Петропавловский районный суд Днепропетровской области приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Украины за информационную помощь оккупантам в захвате Лисичанска Луганской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Отмечается, что ее контрразведчики установили, что фигурант попал в поле зрения Федеральной службы безопасности России во время отбывания наказания в колонии на территории РФ.

"Накануне полномасштабного вторжения враг "забросил" его в Украину для осуществления разведывательно-подрывной деятельности в районе операции Объединенных сил. Информатор собирал и передавал куратору сведения о местоположении огневых позиций подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии на территории Лисичанска", - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина корректировал артиллерийский огонь противника по городу, а за такую деятельность получал от российских спецслужб денежное вознаграждение.

Во время задержания, произошедшего в апреле этого года, СБУ изъяла у фигуранта средства связи с голосовыми сообщениями и перепиской в мессенджерах, подтверждающими совершение преступления.

Суд признал злоумышленника виновным по части 7 статьи 111-1 (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса.

Расследование дела проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также работники Нацполиции при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним также, что накануне в СБУ сообщили о приговоре по делу о государственной измене трех попавших в плен в Сумской области трех боевиков "ДНР": их приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.