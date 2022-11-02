Двом окупантам заочно дали 12 та 10 років тюрми за знущання з родини на Чернігівщині

Новозаводський районний суд Чернігова виніс обвинувальний вирок двом військовослужбовцям Збройних сил Росії, які били та знущались з мешканців одного з сіл Чернігівської області.

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Як повідомляє Державне бюро розслідувань, військовослужбовців 80-го танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії Центрального військового округу Сухопутних військ РФ засуджено до 12 та 10 років позбавлення волі.

Розслідування ДБР встановило, що під час окупації Чернігівської області на початку березня загарбники впродовж декількох тижнів били та знущались з місцевого жителя та його родини.

"Дізнавшись, що хлопець служив в лавах Збройних сил України, росіяни приковували його у холодну пору у спідньому до стовпа на подвір’ї на тривалий час. Рашисти на очах у брата знущались з його молодшої сестри та бабусі", - йдеться у повідомленні.

При цьому окупанти намагались зґвалтувати 16-річну дівчину, били її прикладом по голові, душили, залякували і погрожували груповим зґвалтуванням іншими військовослужбовцями РФ. За даними слідства, зловмисники залишили подвір’я парубка тільки тоді, коли ЗСУ почали деокуповувати Чернігівську область.

Обвинувачуваним інкримінувалося порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводженні з цивільним населенням, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Однак фактично фігуранти наразі переховуються від українського правосуддя, тому відносно них проводився спеціальний судовий розгляд. Їх оголошено у розшук, і покарання загарбники відбуватимуть лише в разі затримання.

Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині засудили за тією ж статтею до восьми з половиною років тюрми полоненого командира танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії Росії.