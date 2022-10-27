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Парі з Покровська дали 5 та 6,5 років тюрми за поширення фото об’єктів міста перед вторгненням РФ
Красногвардійський районний суд Дніпропетровська виніс вирок парі співмешканців з Покровська Донецької області, визнавши їх винними у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 27, частина 2 статті 110 Кримінального кодексу).
Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, саме так правоохоронці трактували те, що з листопада 2021 по лютий 2022 року вони збирали та передавали через месенджер на телефон мобільного оператора, що діє на підконтрольній "ДНР" території, інформацію про розташування та функціонування у місті об’єктів інфраструктури.
"Виконуючи вказівки ворога, правопорушники фотографували будівлі державних установ, військові об’єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту тощо. У подальшому зазначені відомості могли бути використані збройними силами РФ для бомбардування міста", - йдеться у повідомленні.
Прокурори зрештою довели у суді вину фігурантів. Жінці було призначено покарання у вигляді п'яти років, а чоловіку – шести років та шести місяців позбавлення волі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що у вересні суд визнав винною у колабораціонізмі мешканку Лисичанська Луганської області, яку піймали на коригуванні вогню окупаційних військ "ЛНР" та збройних сил Росії. Їй дали 12 років позбавлення волі.
За місяць до того у Дніпропетровської області засудили іншого громадянина України до 12 років позбавленні волі за аналогічну діяльність у тому ж Лисичанську.