Паре из Покровска дали 5 и 6,5 лет тюрьмы за распространение фото объектов города перед вторжением РФ

Красногвардейский районный суд Днепропетровска вынес приговор паре сожителей из Покровска Донецкой области, признав их виновными в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц (часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 110 Уголовного кодекса).

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Как сообщает Донецкая областная прокуратура, именно так правоохранители трактовали то, что с ноября 2021 по февраль 2022 они собирали и передавали через мессенджер на телефон мобильного оператора, действующего на подконтрольной "ДНР" территории, информацию о расположении и функционировании в городе объектов инфраструктуры.

"Следуя указания врага, правонарушители фотографировали здания государственных учреждений, военные объекты, мосты, камеры видеонаблюдения, электрические подстанции, расписание движения железнодорожного транспорта и так далее. В дальнейшем указанные сведения могли быть использованы вооруженными силами РФ для бомбардировки города", - говорится в сообщении.

Прокуроры в итоге доказали в суде вину фигурантов. Женщине было назначено наказание в размере пяти лет, а мужчине – шести лет и шести месяцев лишения свободы.

Напомним также, что в сентябре суд признал виновной в коллаборационизме жительницу Лисичанска Луганской области, которую поймали на корректировке огня оккупационных войск "ЛНР" и вооруженных сил России. Ей дали 12 лет лишения свободы.

Месяцем ранее в Днепропетровской области приговорили другого гражданина Украины к 12 годам лишения свободы за аналогичную деятельность в том же Лисичанске.