В ООН раскритиковали Украину за осуждение боевиков "ДНР" и "ЛНР" за гоисзмену

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека выявило неоднократные нарушения прав человека и международного гуманитарного права в ходе судебных процессов в украинских судах над членами связанных с Россией вооруженных групп и военнослужащими Вооруженных сил РФ.

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Об этом говорится в опубликованном 27 сентября 34-м докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которая охватывает период с 1 февраля по 31 июля 2022 года.

"УВКПЧ предостерегает, что преследование за государственную измену лиц, служащих в связанных с Россией вооруженных группах и имеющих право на получение статуса военнопленных, не соответствует принципу иммунитета комбатанта", - говорится в нем.

В докладе отмечается, что международное гуманитарное право не содержит прямого запрета на преследование за госизмену комбатантов, перешедших на сторону врага, однако их иммунитет комбатанта нарушается в случае приговоров из-за участия в боевых действиях по статьям о госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины или участие в террористической организации.

Помимо этого, УВКПЧ озабочено тем, что судебное преследование за госизмену лиц, служащих в связанных с РФ вооруженных группах, ставит под вопрос привлечение к ответственности лиц, ответственных за принудительный призыв. Также это ставит вопрос о неравном отношении, поскольку лица, вынужденные служить в таких вооруженных группах, приговариваются к тем же срокам заключения, что и лица, добровольно вступившие в их ряды.

Там также предупреждают, что реализация нового украинского закона о порядке обмена пленных, согласно которому даже те военнопленные, которые обвиняются в военных преступлениях, преступлениях против человечности, могут быть освобождены из-под стражи и обменены, фактически может нарушать права их жертв и представлять собой де-факто амнистию.

В управлении также указывают, что зафиксировали при рассмотрении дел, в том числе, нарушение права обвиняемых не быть принужденными к признанию вины, к даче показаний против себя и права подготовить свою защиту: в этих случаях прокуроры и следователи предлагали обвиняемым возможность освобождения по обмену за их признание вины в суде как альтернативу длительным срокам заключения.

"Такая практика оказывает чрезмерное психологическое давление на обвиняемых, заставляя их принять своевольное предложение и дать показания независимо от наличия или отсутствия вины. УВКПЧ обращает внимание, что до июля не было никаких правовых основ для предложения обвиняемым обмена, и даже после того, как эта процедура была официально определена, не было никаких гарантий, что конкретный обвиняемый будет включен в обмен", - говорится в докладе.

Кроме того, сообщается, что тем обвиняемым, кто действительно совершил тяжкое преступление, предоставлялась возможность избежать судебного разбирательства и наказания в обмен на признание вины, что лишало жертв права на правосудие и возможность получить компенсацию.

УВКПЧ также зафиксировало нарушение презумпции невиновности и процессуального равноправия сторон по делу, открытому против российских военных. СБУ опубликовала признание вины одного из обвиняемых в Интернете еще до начала судебного разбирательства. Указано, что этот обвиняемый предстал перед судом за убийство гражданского, в то время как его сослуживцы, которые, возможно, отдавали приказ убить гражданского, были освобождены в ходе обмена.

"Такие действия могут нарушать обязательства Украины расследовать и преследовать в судебном порядке за военные преступления, когда это возможно... В итоге увольнение и обмен военнослужащих может также поставить под вопрос осуществление права жертв на установление истины и возмещение причиненного ущерба", - подчеркивают в ООН.

Особую обеспокоенность в ООН вызвало нарушение принципа non bis in idem: задокументировано четыре случая, когда членам связанных с РФ вооруженных групп были вынесены приговоры и они были осуждены дважды за одно и то же продолжительное деяние: один раз за членство в вооруженной группе до 24 февраля 2022 года, а повторно - через 1-2 месяца за членство в той же вооруженной группе после начала полномасштабного вооруженного нападения РФ.

Отмечается, что большинство военнопленных, содержащихся в плену Украины, находятся под стражей в специально отведенных помещениях пенитенциарных учреждений, в частности, СИЗО и исправительных колоний, а также военных гарнизонов и гауптвахт.

При этом УВКПЧ задокументировало 50 случаев пыток и жестокого обращения с военнопленными во время их захвата или пребывания в транзитных лагерях для интернированных.

Среди них были случаи, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины избивали военнопленных, стреляли в них, кололи ноги, били током, заставляли длительное время находиться в одном положении и угрожали физическим насилием после того, как они сдались в плен и получили статус hors de combat. Также отмечено, что одного из военнопленных во время допроса душили сотрудники управления CБУ в Харьковской области.

УВКПЧ также зафиксировало случаи избиения и принуждения к обнажению во время перевозки военнопленных в транзитные лагеря или из них. Хотя в основном военнопленные терпели избиения во время или сразу после захвата в плен, УВКПЧ зафиксировало шесть случаев, когда пленных избивали уже по прибытии в исправительную колонию.

Также в управлении получили информацию, что несколько пленных не могли сообщить родственникам о своем местонахождении и статусе в течение нескольких недель после интернирования.

Сообщается также, что 22 июня УВКПЧ посетило лагерь для военнопленных, созданный во Львовской области в середине апреля, и смогло осмотреть все помещения, поговорить с администрацией и провести конфиденциальные беседы с пленными об условиях содержания и имеющихся услугах.

Там пришли к выводу, что лагерь отвечает основным требованиям Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Впрочем, отмечено, что большинство находящихся в плену Украины и дальше интернировались в специальных помещениях пенитенциарных учреждений, что нарушает правила, по которым военнопленные не должны интернироваться в изоляции.

Также в организации сообщили, что за февраль-июль украинские суды вынесли 260 приговоров против гражданских лиц, преследовавшихся за преступления, связанные с конфликтом (а именно в отношении 261 человека - 94 мужчин и 67 женщин).

В этом контексте указано, что УВКПЧ зафиксировало 27 случаев произвольного задержания, насильственных исчезновений, пыток, жестокого обращения с обвиняемыми и подозреваемыми с целью принуждения их к предоставлению показаний, процессуальных нарушений во время обысков или арестов, а также непредоставления доступа к адвокату во время задержаний и допросов.

Источник фото: ua.depositphotos.com