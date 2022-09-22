Руководитель ГУР рассказал подробности освобождения 215 пленных

Среди возвращенных Украине в результате обмена 21 сентября лиц имеются 118 нацгвардейцев (из них 108 - военнослужащие полка "Азов"), 50 представителей Военно-морских сил, 22 - других подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал на брифинге начальник Главного управления разведки Министерства обороны, руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Кирилл Буданов.

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Кроме того, были освобождены 9 полицейских, 9 пограничников, 9 бойцов подразделений тероборны, 1 сотрудник Службы безопасности Украины, 1 сотрудник Госспецслужбы транспорта, 1 сотрудник Государственной таможенной службы, а также двое гражданских.

В целом это количество составляет 222 человека, хотя Буданов подчеркнул, что были освобождены именно 215 человек, как ранее и сообщалось. Объяснений этому он не дал.

Среди всех освобожденных лиц офицерского состава - 124, а рядовых и сержантов — 89. В частности, 188 человек освобождены из числа выведенных с завода "Азовсталь" в Мариуполе, 8 - из числа пленных, раненых во время происшествия в оккупированном поселке Еленовка Донецкой области, которое украинская сторона называет терактом.

Также Буданов подтвердил, что среди освобожденных 10 иностранцев пятеро являются гражданами Великобритании, двое – США, по одному – Швеции, Хорватии и Марокко.

Руководитель военной разведки подчеркнул, что это самый большой обмен, проведенный за время войны. Он проходил на территории четырех стран: Украины (на границе с РФ в Черниговской области), Польше (один из этапов), Турции и Саудовской Аравии.

"Это была чрезвычайно сложная задача. Потому что нужно было, кроме сложных переговоров с российскими представителями, добиться синхронизации, чтобы не было срыва ни в одной из этих точек. Но, как видите, обмен состоялся успешно. Эти обмены будут продолжаться и дальше, мы вернем абсолютно всех наших граждан, никто не останется покинутым", - подчеркнул Буданов.

В то же время он отказался раскрывать подробности механизма обмена, поскольку из-за этого могут сорваться будущие операции, но пообещал сообщить, "через кого, с кем и как коммуницировали, чем мотивировали", уже "когда всех вернем".

Также Буданов анонсировал, что находившиеся на "Азовстали" командиры, которые теперь будут оставаться в Турции, "обязательно появятся в публичном пространстве". Он также заявил, что лично находился в месте, где они будут находиться, и там "достаточно приличные условия". По словам разведчика, это частный дом, "а не какая-нибудь тюрьма", с достаточно комфортабельными условиями именно проживания, "а не пребывания". Срок такого проживания он описал как "некоторый промежуток времени, именно в такой формулировке".

Относительно состояния освобожденных Буданов сообщил, что есть лица, находящиеся "физически еще в более или менее нормальном состоянии", если не учитывать хроническое недоедание в условиях содержания, а есть и лица, прошедшие очень жестокие пытки, и процент последних достаточно велик. По словам руководителя ГУР, освобожденных держали в разных местах – как на оккупированной Россией территории Украины, в частности в Еленовке, так и в самой РФ.

Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк уточнил, что все 200 человек, обменянных на депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, были обменены именно в Черниговской области.

Он также сообщил, что единственный возвращенный из "Азовстали" сотрудник СБУ является также единственным выжившим. Еще двое сейчас официально считаются пропавшими без вести. По словам Малюка, они тяжело раненными находились в бункере, куда попала авиабомба.

Вернувшийся из Анкары министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что во время обмена командиров с "Азовстали", относительно которых было договорено, что они останутся в Турции до конца войны, те были очень истощены, поскольку процедура обмена там длилась до 12 часов и была очень напряженной. По его словам, сами освобожденные до последнего не знали, что они едут на обмен и где вообще находятся.