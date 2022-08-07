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Полиция Киевщины просит помочь в идентификации погибших, в том числе на "Азовстали": всего тел больше 270
Главное управление полиции в Киевской области призывает граждан помочь в идентификации лиц, тела которых были свезены последние полтора месяца в морги региона. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"В морги Киевской области в период с 15 июня по 27 июля поступило более 270 тел погибших из разных областей Украины, в том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь". Тела осмотрены, впрочем большинство из них остается неустановленными", - сказано в нем.
В целях идентификации лиц в следственном управлении полиции Киевщины определены следователи и спецномер телефона для поиска родных. Тех, кто разыскивает близких, призывают сформировать SMS или сообщения в Viber, WhatsApp, Telegram на номер +380936684014 и добавить фото разыскиваемых, в том числе особых примет, татуировок и личных вещей.
В частности, следует указать:
- фамилию, имя отчество и дату рождения разыскиваемого лица;
- рост, размер обуви, размер одежды;
- наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее);
- фото пропавшего;
- татуировку (подробное описание и фото);
- особые приметы внешности (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствие или сросшиеся пальцы на ногах или руках);
- личные вещи и документы, которые могли быть при человеке (телефоны, паспорт, водительские права и прочее);
- номер телефона, которым пользовалось пропавшее лицо;
- номер телефона контактного лица.
"Сообщите эту информацию всем, кто ищет своих близких. Ваша помощь очень важна для идентификации погибших!" – добавляют в пристоличной полиции.