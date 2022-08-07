Поліція Київщини просить допомогти в ідентифікації загиблих, зокрема на "Азовсталі": всього тіл більше 270

Головне управління поліції в Київській області закликає громадян допомогти в ідентифікації осіб, тіла яких було звезело останні півтора місяці до моргів регіону. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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"До моргів Київської області в період з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь". Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими", - сказано в ньому.

З метою ідентифікації осіб у слідчому управлінні поліції Київщини визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних. Тих, хто розшукуєте близьких, закликають сформувати SMS або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на номер +380936684014 та додати фото розшукуваних, в тому числі особливих прикмет, татуювань і особистих речей.

Зокрема, слід вказати:

- прізвище, ім’я по батькові та дату народження розшукуваної особи;

- зріст, розмір взуття, розмір одягу;

- наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше);

- фото зниклої особи;

- татуювання (детальний опис та фото);

- особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);

- особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);

- номер телефону яким користувалась зникла особа;

- номер телефону контактної особи.



"Повідомте цю інформацію усім, хто шукає своїх близьких. Ваша допомога вкрай важлива для ідентифікації загиблих!" - додають у пристоличній поліції.