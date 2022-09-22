Керівник ГУР розповів подробиці звільнення 215 полонених

Серед повернутих Україні внаслідок обміну 21 вересня осіб є 118 нацгвардійців (з них 108 - військовослужбовці полку "Азов"), 50 представників Військово-морських сил, 22 - інших підрозділів Збройних сил України. Про це розповів на брифінгу начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони, керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов.

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Крім того, було звільнено 9 поліцейських, 9 прикордонників, 9 бійців підрозділів тероборни, 1 співробітник Служби безпеки України, 1 співробітник Держспецслужби транспорту, 1 співробітник Державної митної служби, а також двоє цивільних.

Натомість, загалом це становить 222 особи, хоча Буданов підкреслив, що було звільнено саме 215 людей, як раніше й повідомлялося. Пояснень цьому він не надав.

Серед усіх звільнених 124 офіцери, рядових та сержантів — 89. Зокрема, 188 осіб звільнено з числа виведених з заводу "Азовсталь" у Маріуполі, 8 - з числа полонених, поранених під час в події в окупованому селищі Оленівка Донецької області, яку українська сторона називає терактом.

Також Буданов підтвердив, що серед звільнених 10 іноземців п'ятеро є громадянами Великої Британії, двоє - США, по одному - Швеції, Хорватії та Марокко.

Керівник військової розвідки підкреслив, що це найбільший обмін, проведений за час війни. Він проходив на території чотирьох країн: України (на кордоні з РФ в Чернігівській області), Польщі (один з етапів), Туреччини та Саудівської Аравії.

"Це було надзвичайно складне завдання. Тому що треба було, окрім складних переговорів з російськими представниками, добитися синхронізації, щоб не було зриву у жодній з цих точок. Але, як бачите, обмін відбувся успішно. Ці обміни будуть продовжуватися і надалі, ми повернемо абсолютно усіх наших громадян, ніхто не залишиться покинутим", - наголосив Буданов.

Натомість він відмовився розкривати подробиці механізму обміну, оскільки через це можуть зірватися майбутні операції, але пообіцяв повідомити, "через кого, з ким і як комунікували, чим мотивували", вже "коли всіх повернемо".

Також Буданов анонсував, що командири, що перебували на "Азовсталі" і тепер залишатимуться в Туреччині, "обов'язково з'являться у публічному просторі". Він також заявив, що особисто був у місці, де вони перебуватимуть, і там "досить пристойні умови". За словами розвідника, це приватний будинок, "а не якась там тюрма", із досить комфортабельними умовами саме проживання, "а не перебування". Термін такого проживання він описав як "деякий проміжок часу, саме в такому формулюванні".

Стосовно стану звільнених Буданов повідомив, що є особи, що знаходяться "фізично ще в більш-менш нормальному стані", якщо не враховувати хронічне недоїдання в умовах тримання, а є і особи, які пройшли дуже жорстокі тортури, і відсоток останніх досить великий. За словами керівника ГУР, звільнених тримали у різних місцях - як на окупованій Росією території України, зокрема в Оленівці, так і в самій РФ.

Виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк уточнив, що усі 200 осіб, які були обміняні на депутата Верховної Ради Віктора Медведчука, були обміняні саме в Чернігівській області.

Він також повідомив, що єдиний повернутий з "Азовсталі" співробітник СБУ є єдиним, який вижив. Ще двоє наразі офіційно вважаються такими, що зникли безвісти. За словами Малюка, вони, тяжко поранені, перебували у бункері, куди влучила авіабомба.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який повернувся з Анкари, розповів, що під час обміну командирів з "Азовсталі", щодо яких було домовлено, що вони залишаться в Туреччині до кінця війни, ті були дуже виснажені, оскільки процедура обміну там тривала до 12 годин і була дуже напруженою. За його словами, самі звільнені до останнього не знали, що вони їдуть на обмін, і де взагалі перебувають.