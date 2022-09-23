В Украине осудили еще семерых боевиков "ДНР", попавших в плен в Сумской области

Согласно судебным решениям к реальным срокам заключения приговорены еще семь боевиков "ДНР", которые в составе российских оккупационных войск воевали в Сумской области, сообщают в Службе безопасности Украины.

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Расследование преступлений проводили следователи УСБУ в Полтавской области при процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры. Обвиняемым инкриминировались часть 2 статьи 111 (государственная измена в условиях военного положения) и часть 2 статьи 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях).

По данным следствия, после широкомасштабного вторжения РФ все обвиняемые добровольно вступили в ряды так называемого "4-го отдельного мотопехотного батальона 119-го полка Народной милиции ДНР".

На оккупированной территории Донецкой области они получили военное снаряжение и оружие, после чего их отправили в Белгородскую область РФ на краткосрочную тренировку. Оттуда под руководством российских командиров фигуранты отбыли в Сумскую область для военной службы в составе оккупационных войск.

Установлено, что все они участвовали в боевых действиях против сил обороны Украины, работали на обустройстве боевых позиций врага, дежурили на блокпостах, осуществляя проверку лиц и транспортных средств. Все были захвачены весной в плен во время освобождения области.

Напомним, что в августе СБУ сообщала об осуждении трех других боевиков "ДНР", захваченных в плен в Сумской области, по тем же обвинениям и также к 15 годам тюрьмы.

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