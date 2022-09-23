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В України засудили ще сімох бойовиків "ДНР", що потрапили у полон в Сумській області
Відповідно до судових рішень до реальних строків ув’язнення засуджено ще сім бойовиків "ДНР", які у складі російських окупаційних військ воювали в Сумській області, повідомляють в Службі безпеки України.
Зазначається розслідування злочинів проводили слідчі УСБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Обвинуваченим інкримінувалися частина 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та частина 2 статті 260 (участь у незаконних збройних формуваннях).
За даними слідства, після широкомасштабного вторгнення РФ усі обвинувачені добровільно вступили до лав так званого "4-го окремого мотопіхотного батальйону 119-го полку Народної міліції ДНР".
На окупованій території Донецької області вони отримали військове спорядження і зброю, після чого їх відправили до Бєлгородської області РФ на короткострокове тренування. Звідти під керівництвом російських командирів фігуранти відбули на Сумщину для військової служби у складі окупаційних військ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Встановлено, що всі вони брали участь у бойових діях проти Сил оборони України, працювали на облаштуванні бойових позицій ворога, чергували на блокпостах, здійснюючи перевірку осіб і транспортних засобів. Усі були захоплені в полон навесні під час звільнення області.
Нагадаємо, що у серпні СБУ повідомляла про засудження трьох інших бойовиків "ДНР", захоплених в полон у Сумській області, за тими ж обвинуваченнями та також до 15 років тюрми.
Джерело фото: ua.depositphotos.com