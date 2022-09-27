В Украине приговорили к 10 и 15 годам тюрьмы четырех пленных боевиков "ДНР и ЛНР"

По решению украинского суда еще четыре боевика "ДНР и "ЛНР", воевавших в составе российских оккупационных войск на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях, получили реальные сроки заключения на срок от 10 до 15 лет, сообщают в Службе безопасности Украины.

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В частности, к 14 годам лишения свободы приговорен вражеский "снайпер-радиотелефонист", которого бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен в селе Момотово (Харьковский район Харьковской области).

Установлено, что 23-летний мужчина, которого в СБУ называют гражданином России, был мобилизован из Донецка и воевал против украинских войск в "отдельном стрелково-снайперском взводе 3-го батальона 115-го полка ДНР".

В своем подразделении он отвечал за полевую связь и обеспечивал пропускной режим на блокпостах в районе населенных пунктов Веселое, Кутузовка и Момотово, участвовал в боевых действиях под селом Бобровка.

Его признали виновным по части 1 статьи 258-3 (участие в террористической организации) и части 2 статьи 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.

Другого боевика, уроженца Антрацита Луганской области, стрелка "208-го полка Народной милиции ЛНР", бойцы ВСУ взяли в плен в ходе боев в районе города Рубежное.

Учитывая тот факт, что боевик является гражданином Украины, за переход на сторону врага в период вооруженного конфликта ему инкриминирована государственная измена, он приговорен к 15 годам лишения свободы.

В целом он признан виновным по трем статьям – части 2 статьи 111 (госизмена в условиях военного положения), части 1 статьи 258-3 (участие в террористической организации) и части 2 статьи 260 УК (участие в незаконных вооруженных формированиях).

Двое других захваченных в плен боевиков были приговорены к 10 годам лишения свободы. Один из них - старший стрелок гранатометного взвода незаконного военного формирования "ЛНР", попавший в плен во время боев за Северодонецк.

Отмечено, что бывший шахтер, уже достаточно давно не работающий по специальности, начиная с 2006 года был трижды осужден за торговлю наркотиками. В последний раз он освободился лишь в 2021 году и сразу вступил в состав незаконного вооруженного формирования.

Другой боевик – житель Зимогорья Луганской области, воевавший в составе "НМ ЛНР". Перед широкомасштабным вторжением РФ, в декабре 2021 года, его мобилизовали и на фронт он уже попал в качестве "стрелка", "боевой опыт" начав со штурма украинских позиций в районе Кременной.

После захвата оккупационных войск Северодонецка он участвовал в "зачистках" города, вместе с сослуживцами взламывал и грабил покинутые жильцами квартиры.

В начале августа в ближнем бою в районе Соледара Донецкой области украинские военные захватили его в плен вместе с шестью другими боевиками "ЛНР", тогда как остальные подразделения были уничтожены.

Обоих жителей Луганщины суд признал виновными по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 2 статьи 260 УК (участие в незаконных вооруженных формированиях).

Расследование проводили следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, Управление СБУ в Ивано-Франковской области при процессуальном руководстве Луганской и Ивано-Франковской областных прокуратур.

Напомним также, что в августе СБУ сообщала об осуждении трех боевиков "ДНР", захваченных в плен в Сумской области, а на днях - об осуждении еще семерых.

Источник фото: ua.depositphotos.com