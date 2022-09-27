В Україні засудили до 10 та 15 років тюрми чотирьох полонених бойовиків "ДНР та "ЛНР"

За рішенням українського суду ще чотири бойовики "ДНР та "ЛНР", які воювали у складі російських окупаційних військ на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках, отримали реальні строки ув’язнення терміном від 10 до 15 років, повідомляють в Службі безпеки України.

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Зокрема, до 14 років позбавлення волі засуджений ворожий "снайпер-радіотелефоніст", якого бійці Збройних сил України взяли в полон у селі Момотове (Харківський район Харківської області).

Встановлено, що 23-річний чоловік, якого в СБУ називають громадянином Росії, був мобілізований з Донецька та воював проти українських військ в "окремому стрілецько-снайперському взводі 3-го батальйону 115-го полку ДНР".

У своєму підрозділі він відповідав за польовий зв’язок і забезпечував пропускний режим на блокпостах у районі населених пунктів Веселе, Кутузівка та Момотове, брав участь у бойових діях під селом Бобрівка.

Його визнали винним за частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній організації) та частиною 2 статті 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу.

Іншого бойовика, уродженця Антрациту Луганської області, стрільця "208-го полку Народної міліції ЛНР", бійці ЗСУ взяли у полон під час боїв у районі міста Рубіжне.

Враховуючи той факт, що бойовик є громадянином України, за перехід на бік ворога в період збройного конфлікту йому інкриміновано державну зраду і засуджено до 15 років позбавлення волі.

Загалом він визнаний винним за трьома статтями - частиною 2 статті 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), частиною 1 статті 258-3 (участь у терористичній організації) та частиною 2 статті 260 КК (участь у незаконних збройних формуваннях).

Двоє ж інших захоплених у полон бойовиків буди засуджені до 10 років позбавлення волі. Один із них - старший стрілок гранатометного взводу незаконного воєнного формування "ЛНР", який потрапив у полон під час боїв за Сєвєродонецьк.

Зазначено, що колишній шахтар, що вже досить давно не працює за фахом, починаючи з 2006 року був тричі засуджений за торгівлю наркотиками. Востаннє він звільнився тільки у 2021 році й одразу вступив до складу незаконного збройного формування.

Інший бойовик - мешканець Зимогір’я Луганської області, що воював у складі "НМ ЛНР". Перед широкомасштабним вторгненням РФ, у грудні 2021 року, його мобілізували і на фронт він вже потрапив як "стрілець", "бойовий досвід" розпочавши зі штурму українських позицій у районі Кремінної.

Після захоплення окупаційними військами Сєвєродонецька він брав участь у "зачистках" міста, разом зі співслуживцями зламував і грабував покинуті мешканцями квартири.

На початку серпня у ближньому бою в районі Соледару українські військові захопили його у полон разом із шістьма іншими бойовиками "ЛНР", тоді як решта підрозділу була знищена.

Обох мешканців Луганщини суд визнав винними за частиною 2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та частиною 2 статті 260 КК (участь у незаконних збройних формуваннях).

Розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, Управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Луганської та Івано-Франківської обласних прокуратур.

Нагадаємо також, що у серпні СБУ повідомляла про засудження трьох бойовиків "ДНР", захоплених в полон у Сумській області, а днями - про засудження ще сімох.

Джерело фото: ua.depositphotos.com