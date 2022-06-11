Суд на місяць позбавив киянина свободи за заперечення агресії РФ по телефону

Подільський районний суд Києва визнав одного з мешканців Києва винним у запереченні збройної агресії Росії проти України, повідомляє Київська міська прокуратура.

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За частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу фігуранта засудили до покарання "у межах санкції статті" у вигляді одного місяця арешту. Вказано, що свою вину обвинувачений визнав повністю та щиро розкаявся.

Водночас санкція статті передбачає за таке правопорушення виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. Іншими словами, вирок суду виявився максимально гуманним порівняно з можливостями, які надає Кримінальний кодекс.

В суді було доведено, що з березня по квітень чоловік, усвідомлюючи факт тимчасової окупації збройними силами РФ частини території України, у телефонних розмовах із громадянами України заперечував факти вбивств та зґвалтувань мирного населення України російськими військовослужбовцями.

Також він заперечував вчинення ними й інших воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях. На думку прокуратури та, зрештою, суду цим він здійснив заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році.

Розслідування справи здійснювалося слідчими Подільського управління поліції Києва за оперативного супроводження департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, обвинувачення в суді підримувала Подільська окружна прокуратура.

Нагадаємо також, що наприкінці травня СБУ повідомила про відправлення до суду справи проти киянина, що є сином колишнього депутата Верховної Ради. Він, за даними спецслужби, розповсюджував у Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України. Але йому інкримінували статтю 436 КК (пропаганда війни).

А от 7 червня Шевченківський районний суд Києва визнав 58-річного жителя столиці винним саме у поширенні матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії, згідно частиною 2 недавно введеної у Кримінальний кодекс статті 436-2. Вина чоловіка була в тому, що він, зокрема, лайкнув відеозапис, присвячений загибелі відомого бойовика "ДНР".

Джерело фото: ua.depositphotos.com