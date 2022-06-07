Судимість за лайк: Киянин отримав умовний строк за реакцію на загибель відомого бойовика "ДНР"

Шевченківський районний суд Києва 7 червня визнав 58-річного жителя столиці на ім'я Ігор Ш. винним у поширенні матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії проти України та глорифікують її учасників, згідно частиною 2 недавно введеної у Кримінальний кодекс статті 436-2.

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Як передає "Судовий репортер", суд затвердив угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором Київської обласної прокуратури. Киянину присудили п'ять років позбавлення волі та звільнили від відбування тюремного покарання з іспитовим строком у три роки. Також він має сплатити 10,9 тисячі гривень за процесуальні витрати, а саме проведення експертизи.

У вироку зазначається, що чоловік "щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку", в тому числі шляхом повного визнання вини, а також сприяв розкриттю вчинених ним діянь.

Згідно з матеріалами справи, у заблокованій в Україні соцмережі "Однокласники" він "поширив, а саме вподобав (натиснув "Класс")" фотографію командира незаконного збройного формування "Спарта" "ДНР" Володимира Жоги з написом: "Вечная память герою! Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога "Воха" получил смертельное ранение, обеспечивая выход из Волновахи мирных жителей 05.03.22".

Крім того, киянин лайкнув відеозапис, який називається "Памяти Вохи" із текстом "Вечная память герою! Жога Владимир Артёмович, позывной Воха".

Також Ш. вподобав зображення ракетного комплекса "Тополь-М" із написом "Мне все равно, где вы и сколько вас. Тополь М" та картинку, на якій зображені військовослужбовці армії РФ, з написом "Мы поддерживаем нашу Армию! Наши герои! Наши защитники! Наша гордость! Наши бойцы".

Слідство встановило, що внаслідок поширення Ігорем Ш. в соціальній мережі "Однокласники" вказаних матеріалів їх побачили щонайменше його "друзі", а також інші користувачі соціальної мережі, що відвідували його сторінку.

Під час розгляду справи суддя Антоніна Кваша намагалася розібратися, як відбувається поширення публікацій в "Однокласниках" і чи дійсно при натисканні кнопки "Класс" вподобане стає видним іншим користувачам, і обвинувачений підтвердив, що це дійсно так, і відповідні матеріали відображалися на його сторінці і це бачили інші юзери.

Видання при цьому зазначає, що адвокат Ш. клопотав перед судом про проведення засідання у закритому режимі через присутність кореспондента, оскільки його підзахисний боїться можливого тиску на сім'ю, але суд це клопотання не задовольнив.

Нагадаємо також, що днями до суду було направлено справу проти мешканця Харкова, якого Служба безпеки України спіймала на виготовленні плакату, який включав у себе символ Z, що використовується військами РФ для ідентифікації власних сил, задіяних в агресії проти України.

Крім того, що нещодавно до суду пішла й справа против сина колишнього депутата Верховної Ради, який, за даними СБУ, розповсюджував у Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України.