Судимость за лайк: Киевлянин получил условный срок за реакцию на гибель известного боевика "ДНР"

Шевченковский районный суд Киева 7 июня признал 58-летнего жителя столицы по имени Игорь Ш. виновным в распространении материалов, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины и глорифицирующих ее участников, согласно части 2 недавно введенной в Уголовный кодекс статьи 436-2.

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Как передает "Судебный репортер", суд утвердил соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором Киевской областной прокуратуры. Киевлянин был приговорен к пяти годам лишения свободы и освобожден от отбывания тюремного наказания с испытательным сроком в три года. Также он должен уплатить 10,9 тысячи гривен за процессуальные расходы, а именно проведение экспертизы.

В приговоре отмечается, что мужчина "искренне раскаивается в совершенном, критически оценивает свое преступное поведение", в том числе путем полного признания вины, а также способствовал раскрытию совершенных им деяний.

Согласно материалам дела, в заблокированной в Украине соцсети "Одноклассники" он "распространил, а именно нажал "Класс" на фотографию командира незаконного вооруженного формирования "Спарта" "ДНР" Владимира Жоги с надписью: "Вечная память герою! Командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога "Воха" получил смертельное ранение, обеспечивая выход из Волновахи мирных жителей 05.03.22".

Кроме того, киевлянин лайкнул видеозапись, которая называется "Памяти Вохи" с текстом "Вечная память герою! Жога Владимир Артёмович, позывной Воха".

Также Ш. понравилось изображение ракетного комплекса "Тополь-М" с надписью "Мне все равно, где вы и сколько вас. Тополь М" и картинку, на которой изображены военнослужащие армии РФ, с надписью "Мы поддерживаем нашу Армию! Наши герои! защитники! Наша гордость! Наши бойцы".

Следствие установило, что в результате распространения Игорем Ш. в социальной сети "Одноклассники" указанных материалов их увидели по меньшей мере его "друзья", а также другие пользователи социальной сети, посещавшие его страницу.

В ходе рассмотрения дела судья Антонина Кваша пыталась разобраться, как происходит распространение публикаций в "Одноклассниках" и действительно ли при нажатии кнопки "Класс" понравившееся становится видным другим пользователям, и обвиняемый подтвердил, что это действительно так, и соответствующие материалы отображались на его странице и это видели другие пользователи.

Издание отмечает, что адвокат Ш. ходатайствовал перед судом о проведении заседания в закрытом режиме из-за присутствия корреспондента, поскольку его подзащитный боится возможного давления на семью, однако суд это ходатайство не удовлетворил.

Напомним также, что на днях в суд было направлено дело против жителя Харькова, которого Служба безопасности Украины поймала на изготовлении плаката, включавшего символ Z, используемый войсками РФ для идентификации ее сил, задействованных в агрессии против Украины.

Кроме того, недавно в суд ушло дело против сына бывшего депутата Верховной Рады, который, по данным СБУ, распространял в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против Украины.