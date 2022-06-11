Суд на месяц лишил киевлянина свободы за отрицание агрессии РФ по телефону

Подольский районный суд Киева признал одного из жителей Киева виновным в отрицании вооруженной агрессии России против Украины, сообщает Киевская городская прокуратура.

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По части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса фигурант приговорен к наказанию "в пределах санкции статьи" в виде одного месяца ареста. Указано, что вину обвиняемый признал полностью и искренне раскаялся.

В то же время санкция статьи предусматривает за такое правонарушение исправительные работы сроком до двух лет или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет. Другими словами, приговор суда оказался предельно гуманным по сравнению с возможностями, предоставляемыми Уголовным кодексом.

В суде было доказано, что с марта по апрель мужчина, осознавая факт временной оккупации вооруженными силами РФ части территории Украины, в телефонных разговорах с гражданами Украины отрицал факты убийств и изнасилований мирного населения Украины российскими военнослужащими.

Также он отрицал совершение ими и других военных преступлений на временно оккупированных территориях. По мнению прокуратуры и, в итоге, суда этим он осуществил отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году.

Расследование дела проводилось следователями Подольского управления полиции Киева при оперативном сопровождении департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, обвинения в суде поддерживала Подольская окружная прокуратура.

Напомним также, что в конце мая СБУ сообщила об отправлении в суд дела против киевлянина, являющегося сыном бывшего депутата Верховной Рады. Он, по данным спецслужбы, распространял в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против Украины. При этом ему инкриминировали статью 436 УК (пропаганда войны).

А вот 7 июня Шевченковский районный суд Киева признал 58-летнего жителя столицы виновным именно в распространении материалов, оправдывающих вооруженную агрессию России согласно части 2 недавно введенной в Уголовный кодекс статьи 436-2. Вина мужчины была в том, что он, в частности, лайкнул видеозапись, посвященную гибели известного боевика "ДНР".

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