В Украине заработали лагеря для военнопленных россиян

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Украине заработали специальные лагеря для пленных российских военных.

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Об этом она сообщила в интервью ВВС.

"У меня, конечно, есть данные (о количестве военнопленных), но я не могу отвечать на вопросы, не относящиеся к моей компетенции. Что касается военнопленных – за них отвечает специально созданный правоохранительный орган, Военная служба правопорядка", — сказала она.

В то же время Венедиктова уточнила, что создание подобных лагерей требуется согласно Женевской конвенции.

"Конечно, у нас военнопленные должны находиться в специальных военных лагерях, и мы это отработали, у нас подписан совместный приказ с Минобороны, МВД, другими соответствующими службами, но это вопрос конкретно к ним. Уже есть. Мы над этим поработали. Они есть, потому что этого опять же требует Женевская конвенция", — добавила она.

Напомним, пленные российские оккупанты будут трудиться в Украине для восстановления экономики в послевоенное время.

При этом сейчас и в будущем Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права.

Отметим, что ВСУ ежедневно берут в плен российских военных, а некоторые из них сами приходят сдаваться, чтобы не выполнять преступные приказы своего командования.

Напомним, советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал список из части российских военнопленных в Украине, призвав их матерей приезжать в Киев за ними.

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