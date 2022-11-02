Двум оккупантам заочно дали 12 и 10 лет тюрьмы за издевательства над семьей в Черниговской области

Новозаводский районный суд Чернигова вынес обвинительный приговор двум военнослужащим Вооруженных сил России, которые избивали и издевались над жителями одного из сел Черниговской области.

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Как сообщает Государственное бюро расследований, военнослужащие 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа Сухопутных войск РФ приговорены к 12 и 10 годам лишения свободы.

Расследование ГБР установило, что во время оккупации Черниговской области в начале марта захватчики на протяжении нескольких недель избивали и издевались над местным жителем и его семьей.

"Узнав, что парень служил в рядах Вооруженных сил Украины, россияне приковывали его в холодную пору в нижнем белье к столбу во дворе на длительное время. Рашисты на глазах у брата издевались над его младшей сестрой и бабушкой", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты пытались изнасиловать 16-летнюю девушку, били ее прикладом по голове, душили, запугивали и угрожали групповым изнасилованием другими военнослужащими РФ. По данным следствия, злоумышленники оставили дом парня только тогда, когда ВСУ начали деоккупировать Черниговскую область.

Обвиняемым инкриминировалось нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Однако фактически фигуранты скрываются от украинского правосудия, поэтому в отношении них проводилось специальное судебное разбирательство. Они объявлены в розыск, и наказание захватчики будут отбывать лишь в случае задержания.

Напомним также, что ранее в Черниговской области приговорили по той же статье к восьми с половиной годам тюрьмы пленного командира танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии России.