Двоє російських окупантів заочно отримали вирок за знущання з мешканця Чернігівщини

Суд заочно визнав двох російських військовослужбовців винними у знущанні з мешканця села Слобода Чернігівського району. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, що підтримувала обвинувачення в суді.

За жорстоке поводження з цивільним населенням і порушенні законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 Кримінального кодексу) їм призначено покарання у вигляді 11 років та 11 років і 6 місяців позбавлення волі.

Зазначається, що на початку березня 2022 року на території окупованої Слободи двоє озброєних військовослужбовців РФ незаконно утримували цивільного чоловіка у приміщенні сільського магазину. Щоб отримати відомості про розташування українських військ, вони застосовували до потерпілого фізичну силу, завдаючи йому сильного болю та тілесних ушкоджень.

Не отримавши від чоловіка інформації, російський військовослужбовець віддав наказ іншому військовому та решті підлеглим продовжити насильницькі дії для отримання необхідних окупантам даних.

Після побиття потерпілого військові РФ вивели його на вулицю, поставили на коліна, облили легкозаймистою рідиною та погрожували підпалити. Розслідування справи вело Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Нагадаємо також, що в листопаді минулого року повідомлялося про заочне засудження інших двох російських військових, які знущалися з мешканців одного з сіл Чернігівської області. Місяцем пізніше було засуджено двох уродженців російської Республіки Бурятія, які катували мешканців села Бузова Київської області.

Зазначимо також, що на початку квітня Чернігівська обласна прокуратура скеровала до суду обвинувальний акт стосовно 15 російських війських, які примусово утримували населення сусіднього із Слободою села Ягідне у підвалі місцевої школи.