Зеленский пожелал Путину провести остаток своих дней в подвале с ведром вместо туалета

Президент Украины Владимир Зеленский после увиденного в селе Ягодное на Черниговщине, где оккупанты держали в школьном подвале 370 человек, пожелал российскому лидеру Владимиру Путину провести остаток своей жизни в подвале и с ведром вместо туалета.

Об этом глава государства заявил во время брифинга.

"Могу добавить только одно. Увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своей жизни в подвале и с ведром вместо туалета", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул героизм местных жителей, ставших жертвами российской агрессии. Во время оккупации захватчики загнали 370 человек из 400, проживавших в Ягодном Ивановской сельской громады, в подвал. Президент рассказал, что среди них было немало детей — они писали на стенах строчки Гимна Украины.

Взрослые записывали имена погибших. Из-за нечеловечных условий 11 жителей скончались, еще 10 – расстреляли оккупанты. Заметим, что все 370 человек 27-28 дней оккупации теснились на 197 квадратных метров.

Гражданское население насильственно удерживалось оккупантами в сплошной давке, в душном пространстве без вентиляции, в темноте и без какой-либо мебели, без обеспечения людей питьевой водой и пищей, в антисанитарных условиях.

Напомним, прокуратура установила и заочно сообщила о подозрении нескольким тувинцам, устроившим в составе оккупационных войск в марте 2022 года массовое издевательство над жителями села Ягодное.