Зеленський побажав Путіну провести залишок своїх днів у підвалі з відром замість туалету

Президент України Володимир Зеленський після побаченого у селі Ягідне на Чернігівщині, де окупанти тримали у шкільному підвалі 370 людей, побажав російському лідеру Володимиру Путіну провести залишок свого життя у підвалі та з відром замість туалету.

Про це голова держави заявив під час брифінгу.

"Можу додати тільки одне. Побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести залишок свого життя у підвалі і з відром замість туалету", – сказав Зеленський.

Він підкреслив героїзм місцевих жителів, які стали жертвами російської агресії. Під час окупації, загарбники загнали 370 людей із 400, які проживали у Ягідному Іванівської сільскої громади, в підвал. Президент розповів, що серед них було чимало дітей — вони писали на стінах рядки Гімну України.

Дорослі занотовували імена загиблих. Через нелюдські умови 11 жителів померли, ще 10 - розстріляли окупанти. Зауважимо, що всі 370 людей 27-28 днів окупації тіснилися на 197 метрах квадратних.

Цивільне населення насильно утримувалося окупантами в суцільній тисняві, в задушливому просторі без вентиляції, у темряві і без будь-яких меблів, без забезпечення людей питною водою та їжею, в антисанітарних умовах.

Нагадаємо, прокуратура встановила і заочно повідомила про підозру декільком тувинцям, які у складі окупаційних військ влаштували у березні 2022 року масове знущання над жителями села Ягідне.