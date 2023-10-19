У школі села Ягідне з "підвалом смерті" створять меморіал: які умови архітектурного конкурсу

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс проектів на кращу концепцію меморіального комплексу у школі села Ягідне Іванівської громади Чернігівської області, у якій протягом місяця російської окупації примусово утримувалося все місцеве населення.

Як повідомляють в агентстві, до 21 листопада триватиме реєстрація на конкурс, після чого зареєстровані учасники отримають вихідні дані та працюватимуть над своїми проєктами. Потім до 27 січня 2024 року проєкти прийматимуться, а переможця оголосять вже 12 лютого.

Хто в журі та які умови конкурсу

Найкращий проєкт обере журі, до складу якого увійшли голова Іванівської сільської громади Олена Швидка, заступниця голови Чернігівської обладміністрації Жанна Шерстюк, депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" та архітекторка Ганна Бондар, директор Національного меморіального комплексу героїв Небесної сотні Ігор Пошивайло.

Також до нього увійшли начальник відділу архітектури, містобудування та ЖКГ Чернігівської райадміністрації Олександр Дмитрюк, заступниця голови Чернігівської обласної організації Національної спілки архітекторів України Тетяна Мазур, співзасновник організації "Урбанина" Максим Головко, співзасновник бюро BURØ architects Антон Олійник, архітектор та урбаніст Cтаніслав Дьомін, член обласної архітектурно-містобудівної ради Петро Наливайко та житель Ягідного Валерій Польгуй.

Участь у конкурсі можуть взяти громадяни України, фахівці чи групи фахівців, авторські колективи тощо, які мають відповідну сертифікацію. Один автор може подати один проєкт.

Організатори наголошують, що оскільки локація досить обмежена у розмірах, перевага віддається гнучким, функціональним архітектурним рішенням та екологічним технологіям, які мінімізують вплив будівництва на навколишнє середовище. Внутрішнє оздоблення повинно відповідати місцевому контексту та його історії.

У проєкті має бути передбачене створення постійної та тимчасової експозиції: позначено місця страт та поховань місцевих жителів; збережені залишки трофейної техніки, капонірів, місць фортифікаційних укріплень окупанта з їх переосмисленням як меморіальних експонатів.

Меморіальний комплекс повинен бути з простором для лекцій та зустрічей, адміністративним блоком, місцем для організації соціального підприємництва, простором психологічної реабілітації, кафе. Конкурс проводиться в один тур, тобто переможець має бути обраний журі одразу.

Зазначимо, що Ягідне, що нетипово для Чернігівщини, є молодим населеним пунктом: засноване у 1953 році. У 1940-х роках поруч із територією нинішнього села була розміщена військова частина. Перші 27 родин, які поселились на території сучасного села були задіяні у будівництві військового полігону.

У 1949 році неподалік почав діяти Іванівський державний плодовий розсадник "Авангард", пізніше створений радгосп "Чернігівський", основною діяльністю якого було вирощування яблук та суниці.

Ягідне розташоване в 12 км на південь від Чернігова та в 140 кілометрах на північ від Києва біля авторозв'язки, де від траси Київ - Чернігів відгалужується об'їзна дорога навколо обласного центру. Ягіднянська загальноосвітня школа була побудована в 1955 році і виконувала роль освітнього закладу до 23 лютого 2023 року.

Що сталося у Ягідному

3 березня 2022 року село, що було розташоване на шляху російської армії, було окуповане. Вранці того дня окупанти змусили всіх мешканців села покинути свої домівки та спуститися у підвал місцевої школи. Будівля ягіднянської ЗОШ стала штабом військ окупанта, а її підвал - концтабором, в якому опинилися 368 людей.

За 27 днів ув’язнення від нестачі кисню, ліків і догляду в підвалі площею 197 квадратних метри померли щонайменше 10 людей, а ще принаймні семеро були страчені (хоча в Офісі президента заявляли про 11 та 10 жертв відповідно).

Українське слідство встановило особи 15 російських військових (йдеться про вихідців з Республіки Тива), що утримували мешканців Ягідного.

Повідомлялося також, що в результаті бойових дій всі 173 домогосподарства в Ягідному зазнали пошкоджень, 16 з них були зруйновані. Крім того, було знищено об’єкти комунальної власності – будинок культури та фельдшерський пункт.

В березні 2023 року Ягідне було визначено одним з населених пунктів програми комплексної відбудови за принципом build back better ("відбудувати краще, ніж було").