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Национальное военное мемориальное кладбище: Совет дал зеленый свет для начала строительства
Верховная Рада Украины приняла законопроект по обеспечению создания и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища. Этим документом предлагается перенести его место создания из Быковни в Гатное.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, за указанный законопроект проголосовали 303 народных избранника.
Документом дается возможность фактически сменить место кладбища.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Место расположения Национального военного мемориального кладбища определяется Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны", - говорится в тексте законопроекта.
Как пояснил Железняк, ранее 2 мая парламент отдельным законопроектом №9240 уже определял место для Национального военного мемориального кладбища в Быковне, но он до сих пор не подписан и вряд ли будет, так как правительство решило перенести кладбище в Гатное.
Украина должна достойно почтить героев
"Украина должна достойно почтить тех, кто заплатил самую высокую цену за нашу свободу и независимость. Для этого государство создает Национальное военное мемориальное кладбище", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Он поблагодарил Верховную Раду за поддержку законопроекта, необходимого для строительства и эксплуатации такого кладбища.
"Этот законопроект позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы. В частности, будут решены вопросы относительно земельного участка, градостроительных условий и оценки влияния на окружающую среду", - подчеркнул Шмигаль.
Он добавил, что перед ответственными ведомствами стоит задача открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища уже в первой половине 2024 года.
Строительство Национального военного мемориального кладбища
Сначала Национальное военное мемориальное кладбище предлагалось обустроить у Бабьего Яра, однако против выступили историки и еврейская община. Затем последовал вариант с Лысой Горой, но с этим не согласились экоактивисты, поскольку это памятник архитектуры, местность относится к природно-заповедному фонду, а потому строить там запрещено. Также в качестве предложения выдвигались Певческое поле, участки в Берковцах и на Выставочном центре, но и они не подошли.
Впоследствии появилось предложение построить мемориал в Быковне в под Киевом. Для этого варианта Киевский городской совет успел отвести землю и фактически приступил к процедуре создания мемориала, а Верховная Рада в мае 2023 года поддержала законопроект №9240 по размещению кладбища.
В августе правительство приняло постановление, предусматривающее строительство кладбища на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области.
Заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун рассказывал, что строительство планируется начать в конце ноября 2023 года. Для этого в бюджете предусмотрено 65 млн. гривен.