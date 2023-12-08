Национальное военное мемориальное кладбище: Совет дал зеленый свет для начала строительства

Верховная Рада Украины приняла законопроект по обеспечению создания и эксплуатации Национального военного мемориального кладбища. Этим документом предлагается перенести его место создания из Быковни в Гатное.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за указанный законопроект проголосовали 303 народных избранника.

Документом дается возможность фактически сменить место кладбища.

"Место расположения Национального военного мемориального кладбища определяется Кабинетом Министров Украины по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере социальной защиты ветеранов войны", - говорится в тексте законопроекта.

Как пояснил Железняк, ранее 2 мая парламент отдельным законопроектом №9240 уже определял место для Национального военного мемориального кладбища в Быковне, но он до сих пор не подписан и вряд ли будет, так как правительство решило перенести кладбище в Гатное.

Украина должна достойно почтить героев

"Украина должна достойно почтить тех, кто заплатил самую высокую цену за нашу свободу и независимость. Для этого государство создает Национальное военное мемориальное кладбище", - отметил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он поблагодарил Верховную Раду за поддержку законопроекта, необходимого для строительства и эксплуатации такого кладбища.

"Этот законопроект позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы. В частности, будут решены вопросы относительно земельного участка, градостроительных условий и оценки влияния на окружающую среду", - подчеркнул Шмигаль.

Он добавил, что перед ответственными ведомствами стоит задача открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища уже в первой половине 2024 года.

Строительство Национального военного мемориального кладбища

Сначала Национальное военное мемориальное кладбище предлагалось обустроить у Бабьего Яра, однако против выступили историки и еврейская община. Затем последовал вариант с Лысой Горой, но с этим не согласились экоактивисты, поскольку это памятник архитектуры, местность относится к природно-заповедному фонду, а потому строить там запрещено. Также в качестве предложения выдвигались Певческое поле, участки в Берковцах и на Выставочном центре, но и они не подошли.

Впоследствии появилось предложение построить мемориал в Быковне в под Киевом. Для этого варианта Киевский городской совет успел отвести землю и фактически приступил к процедуре создания мемориала, а Верховная Рада в мае 2023 года поддержала законопроект №9240 по размещению кладбища.

В августе правительство приняло постановление, предусматривающее строительство кладбища на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области.

Заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун рассказывал, что строительство планируется начать в конце ноября 2023 года. Для этого в бюджете предусмотрено 65 млн. гривен.