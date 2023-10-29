"Это не достойно наших ребят". Родные погибших военных против строительства мемориального кладбища за пределами Киева

Украинские власти отказались от планов построить Национальное военное мемориальное кладбище в столичной местности Быковня и решили сделать его в Киевской области. Однако родные павших украинских защитников против этого, сообщает "Радио Свобода".

Мемориал в Быковне: почему отказались?

Сначала Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК) предлагалось обустроить у Бабьего Яра, однако против выступили историки и еврейская община. Позже был вариант касательно Лысой Горы, но с этим не согласились экоактивисты, поскольку это памятник архитектуры, местность относится к природно-заповедному фонду, а потому строить там запрещено. Также в качестве предложения выдвигались Спивоче Поле, участки в Берковцах и на Выставочном центре, но и они не подошли.

Впоследствии появилось предложение построить мемориал возле Быковни в Киеве. Для этого варианта Киевский городской совет успел отвести землю и фактически приступил к процедуре создания мемориала, а Верховная Рада в мае 2023 года поддержала законопроект №9240 касательно размещения кладбища в Киеве. Предлагаемое место устраивало семьи.

"Это почти в пределах Киева. Это был уже компромиссный вариант, на который мы согласились. Было обещано очень быстрое строительство", – сказала Вера Литвиненко, мать погибшего "азовца" Владислава Литвиненко и глава общественной организации семей погибших защитников "Серце наАЗОВні".

Но президент Украины Владимир Зеленский не подписал соответствующий закон.

По словам главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича, в законопроекте об упрощенной процедуре создания кладбища в Быковне говорится об отмене градостроительных условий и ограничений. Это означает, что перед началом строительства на участке не будут производиться поисковые работы.

"Без проведения поисково-земляных работ, может прямо во время уже земельных работ быть обнаружено массовое захоронение. И все, это оно остановит (захоронение бойцов – ред.). Надлежащая эксгумация, перезахоронение, исследование, это на годы остановит строительство. Ну и тогда, конечно, мы сказали, что так не стоит поступать. Это очень опасная история", – отметил он.

Также Дробович рассказал, что еще одной причиной отказа от места в Быковне является размер участка, поскольку после соблюдения всех буферных зон на само кладбище останется до 50 гектаров, а это очень мало и не соответствует первоначальной концепции мемориала.

Где будет построено Национальное военное кладбище?

В августе правительство приняло постановление, предусматривающее строительство НВМК на территории Гатненской сельской территориальной общины Фастовского района Киевской области.

Министерство по делам ветеранов в ответ на запрос "Радио Свобода" сообщило, что для участка были следующие критерии:

общая площадь – более 100 гектаров с учетом санитарных норм и возможностью строительства мемориального комплекса;

удобная локация с имеющимся общественным транспортом;

возможность проведения официальных церемониальных мероприятий;

отсутствие юридических препятствий, способных остановить строительство НВМК.

Заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун рассказывал, что строительство планируется начать в конце ноября 2023 года. Для этого в бюджете предусмотрено 65 млн гривен.

В Минветеранов сообщили журналистам, что этот участок под проектирование кладбища уже согласовала Киевская областная военная администрация. В настоящее время на рассмотрении парламента находится законопроект, который должен ускорить процедуру строительства.

Антон Дробович отметил, что соседство участка с Южным и Немецким военным кладбищами свидетельствует, что проблем с созданием еще одного кладбища не должно возникать.

"Даже если там будет принято отменить градостроительные условия, это не будет насколько рискованно и опасно, как в случае близко к Быковне", – считает глава УИНП.

Гатное: участок не нравится семьям погибших

Как рассказала Вера Литвиненко, участок в Гатненском обществе уже рассматривался как потенциальный в 2022 году, но он "был нами отклонен как самый проблемный, а сейчас его нам презентовали как снова лучший и тоже очень быстрый вариант".

Строительство кладбища в этой общине совсем не устраивает родственников погибших, пишет "Радио Свобода". В первую очередь это связано с тем, что участок расположен не в столице.

"Гатное – не столица, это уже пригород. Это не достойно наших ребят", – объяснила Неля Шастун, сын которой Игорь погиб, защищая Мариуполь.

Родные павших защитников указывают, что добираться туда далеко, а там нет должной инфраструктуры.

"Очень неудобная транспортная развязка, это окружная, где постоянно пробки", – считает Вера Литвиненко.

Не нравится и близость к Немецкому военному кладбищу времен Второй мировой войны, расположенному неподалеку.

"Рядом расположено немецкое кладбище, где похоронены фашисты, наши захватчики, пленные. И решили, что это будет очень кстати похоронить, сделать (кладбище – ред.) рядом с полузакрытым Южным кладбищем по одесской трассе", – добавила Вера Литвиненко.

А руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева отметила, что еще одним вопросом является разрешение от экологических служб, в том числе и европейских, потому что там начинается Изумрудная сеть.

Справка. Изумрудная сеть – сеть природоохранных территорий европейского значения, направленная на сохранение видов и экосистем, признанных редкими на уровне всей Европы. Создается на выполнение положений Бернской конвенции, которую Украина ратифицировала в 1996 году.

"Родственники воспринимают смену локации как оскорбления. Потому что локация в Гатном очень далеко от столицы. А Быковнянские могилы, они в пределах Киева, и они имеют быстрый доступ к метро. И там можно было бы очень хорошо разместить захоронения и колумбарии, и гораздо быстрее это все построить. Просто нет, как говорится, политической воли", – высказалась Толкачева.

А Юлия Гришкевич, муж которой Богдан Гришкевич погиб в Еленовке, сказала:

"Хотят сделать в другом месте, мы не понимаем, почему. Ну как, мы понимаем, что это все средства и земля в Киеве стоит гораздо дороже, то ее можно продать и под нее сделать что-то другое, чем кладбище".

В свою очередь Антон Дробович так прокомментировал претензии относительно расположения предложенной локации у трассы:

"Быковнянские могилы прямо у трассы расположены. Большинство кладбищ Украины, они все расположены у дорог по простой причине – это логистически удобно. Поэтому это все же аргументы, мягко говоря, не глубокие, не касающиеся сути вопроса, не касающиеся риторики".

А тезис о том, что рядом расположено Немецкое военное кладбище, он назвал спекулятивным.

"Тот земельный участок, о котором идет речь, даже не граничит рядом, не граничит с тем кладбищем", - отметил Дробович.

Родственники погибших требуют строить кладбище в Быковне и создали петицию президенту, чтобы тот подписал закон о ускорении процедуры.