До военных "не доехало" большинство гумпомощи, проверенной за лето и сентябрь - данные Гостаможслужбы

Департамент по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы и департамент внутреннего аудита Министерства обороны выявил в январе-сентябре более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи воинскими частями.

Как сообщают в Гостаможслужбе, всего за это время было проверено более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей.

Для прекращения выявленных нарушений таможенного законодательства и привлечения виновных к административной или уголовной ответственности таможенники направили 387 сообщений о нарушении статей 190, 358 и 201-2 Уголовного кодекса, а также составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гумпомощи.

Напомним при этом, что за январь-май Минобороны и Гостаможслужба выявили 653 случая неподтверждения получения гуманитарной помощи военными частями. За это время были проведены проверки более 5 тысяч фактов такого перемещения товаров.

Из этого следует, что за июнь-сентябрь было проверено около 4 тысяч фактов перемещения гумпомощи, из чего около 2350 оказались фиктивными. Таким образом, доля завозов фиктивной гумпомощи выросла радикально - с примерно 13% в первый период до примерно 59% во второй. Впрочем, более подробная динамика явления пока неизвестна. Объяснений этому таможенники также не дают.

В свою очередь, количество сообщений в правоохранительные органы о нарушении статей 201–2, 358 и 190 УК за лето и сентябрь составило, таким образом, 228 (против 159 в первые пять месяцев).

Это свидетельствует о том, что сообщать правоохранителям о непоступлении заявленной гумпомощи военным таможенники стали значительно реже: доля таких сообщений относительно общего количества выявленных фактов упала с 24,3% до 9,7%.