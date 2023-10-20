До військових "не доїхала" більшість гумдопомоги, перевіреної за літо й вересень - дані Держмитслужби

Департамент боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Державної митної служби і департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони виявив у січні-вересні понад 3 тисячі випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами.

Як повідомляють у Держмитслужбі, загалом за цей час було перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин.

Задля припинення виявлених порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності митники направили 387 повідомлень про порушення статей 190, 358 та 201-2 Кримінального кодексу, а також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

Нагадаємо при цьому, що за січень-травень Міноборони та Держмитслужба виявили 653 випадки непідтвердження отримання зявленої гуманітарної допомоги військовими частинами. За той час було проведено перевірки понад 5 тисяч фактів такого переміщення товарів.

З цього випливає, що за червень-вересень було перевірено біля 4 тисяч фактів переміщення гумдопомоги, з чого близько 2350 виявилися фіктивними. Таким чином, частка фіктивних завезень гумдопомоги зросла радикально - з приблизно 13% у перший період до приблизно 59% у другий. Втім, більш детальна динаміка явища наразі невідома. Пояснень цьому митники теж не надають.

В свою чергу, кількість повідомлень до правоохоронних органів про порушення статей 201–2, 358 та 190 КК за літо та вересень склала, таким чином, 228 (проти 159 у перші п'ять місяців).

Це свідчить про те, що повідомляти правоохоронців про ненадходження заявленої гумдопомоги митники стали значно рідше: частка таких повідомлень відносно загальної кількості виявлених фактів впала з 24,3% до 9,7%.