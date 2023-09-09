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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Керівника благодійної організації піймали на фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових (ФОТО)

Керівника благодійної організації піймали на фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових (ФОТО)
Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали керівника волонтерського центру благодійної організації, який разом з дружиною та водієм організації з Білої Церкви організували схему ввезення через кордон автівок під виглядом гуманітарної допомоги та їх подального продажу в Україні.

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Як повідомляють Нацполіція та Київська обласна прокуратура, маючи пільги на ввезення товару з-за кордону, чоловік вирішив скористатися ними для власного збагачення. Організатор і спільник завозили транспорт за нульовим розмитненням для подальшої безоплатної передачі військовим.

Надалі ж ділки доводили позашляховики та мікроавтобуси до презентабельного виду та виставляли на продаж на спеціалізованому інтернет-майданчику. Зокрема, дружина організатора та спільник вели перемовини, готували документи для продажу та показували авто потенційним покупцям, проводили з ними усі необхідні розрахунки. Однак після одержання коштів під покупців автомобілі передавалися не їм, а військовим на безоплатній основі.

6 вересня фігурантів затримали за продаж чотирьох авто, завезених як гуманітарна допомога й оформлених на благодійну організацію. За них учасники оборудки отримали майже 16 тисяч євро (понад 600 тисяч гривень).

Учасникам схеми повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги) Кримінального кодексу. До суду скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За результатами обшуків вилучено 28 автомобілів (як легкових, так і вантажних), включаючи зазначені чотири. Більшість з них мають іноземну реєстрацію. Також вилучено готівкові кошти, документацію й чорнові записи. Окрім того, в межах розслідування досліджуються факти нецільового використання товарів, отриманих як гумдопомога.

Фото 2 — Керівника благодійної організації піймали на фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових (ФОТО)
Фото: Нацполіція
Фото 3 — Керівника благодійної організації піймали на фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових (ФОТО)
Фото: Нацполіція
Фото 4 — Керівника благодійної організації піймали на фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових (ФОТО)
Фото: Нацполіція
Фото 5 — Керівника благодійної організації піймали на фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових (ФОТО)
Фото: Нацполіція
Фото 6 — Керівника благодійної організації піймали на фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових (ФОТО)
Фото: Київська обласна прокуратура
Фото 7 — Керівника благодійної організації піймали на фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових (ФОТО)
Фото: Київська обласна прокуратура
Фото 8 — Керівника благодійної організації піймали на фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових (ФОТО)
Фото: Київська обласна прокуратура

Заходи з викриття проводили слідчі Білоцерківського райуправління поліції за оперативного супроводу співробітників Білоцерківського райвідділу Служби безпеки України та департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо також, що вже з 1 грудня в Україні має запрацювати автоматизована система реєстрації гумдопомоги. Організації зможуть подавати онлайн декларації з кодом, за яким митники пропускатимуть вантаж. При цьому після розподілу допомоги благодійники мають звітувати в системі про час та місце роздачі вантажу.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов