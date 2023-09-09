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Керівника благодійної організації піймали на фейкових продажах автомобілів, що завозилися для військових (ФОТО)
Правоохоронці затримали керівника волонтерського центру благодійної організації, який разом з дружиною та водієм організації з Білої Церкви організували схему ввезення через кордон автівок під виглядом гуманітарної допомоги та їх подального продажу в Україні.
Як повідомляють Нацполіція та Київська обласна прокуратура, маючи пільги на ввезення товару з-за кордону, чоловік вирішив скористатися ними для власного збагачення. Організатор і спільник завозили транспорт за нульовим розмитненням для подальшої безоплатної передачі військовим.
Надалі ж ділки доводили позашляховики та мікроавтобуси до презентабельного виду та виставляли на продаж на спеціалізованому інтернет-майданчику. Зокрема, дружина організатора та спільник вели перемовини, готували документи для продажу та показували авто потенційним покупцям, проводили з ними усі необхідні розрахунки. Однак після одержання коштів під покупців автомобілі передавалися не їм, а військовим на безоплатній основі.
6 вересня фігурантів затримали за продаж чотирьох авто, завезених як гуманітарна допомога й оформлених на благодійну організацію. За них учасники оборудки отримали майже 16 тисяч євро (понад 600 тисяч гривень).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Учасникам схеми повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги) Кримінального кодексу. До суду скеровані клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
За результатами обшуків вилучено 28 автомобілів (як легкових, так і вантажних), включаючи зазначені чотири. Більшість з них мають іноземну реєстрацію. Також вилучено готівкові кошти, документацію й чорнові записи. Окрім того, в межах розслідування досліджуються факти нецільового використання товарів, отриманих як гумдопомога.
Заходи з викриття проводили слідчі Білоцерківського райуправління поліції за оперативного супроводу співробітників Білоцерківського райвідділу Служби безпеки України та департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо також, що вже з 1 грудня в Україні має запрацювати автоматизована система реєстрації гумдопомоги. Організації зможуть подавати онлайн декларації з кодом, за яким митники пропускатимуть вантаж. При цьому після розподілу допомоги благодійники мають звітувати в системі про час та місце роздачі вантажу.