На Черкащині судитимуть голову благодійної організації, що наживався на закупівлі гумдопомоги

Прокурори Черкаської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника благодійної організації та двох його спільників, які у складі організованої групи в умовах воєнного стану розтратили кошти, призначені для закупівлі гуманітарної допомоги.

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Як ідеться у повідомленні відомства, їм інкримінують частину 5 статті 191 Кримінального кодексу. За даними слідства, керівник обласної організації міжнародної гуманітарної допомоги, зловживаючи своїм службовим становищем, залучив волонтера цієї організації, аби той домовлявся із суб’єктами господарювання про закупівлю продуктів харчування за нижчими цінами.

Аргументувати це він мав придбанням товарів для гуманітарних потреб. Однак покупцем продуктів була не благодійна організація, а умисно залучена організатором фізична особа – підприємець, яка у подальшому перепродувала товари обласній організації міжнародної гуманітарної допомоги, умисно завищуючи їх вартість.

Загальна сума коштів, яка була безпідставно витрачена благодійною організацією на закупівлю продуктів харчування, склала 321,7 тисячі гривень.

Підозрювані наразі знаходяться на свободі під заставами: керівник благодійної організації та її волонтер - у розмірі по 198 тисяч гривень кожному, ФОП – 148 тисяч гривень. Також накладено арешт на їхнє рухоме і нерухоме майно. Крім того, керівника організації відсторонено від займаної посади.

Розслідування справи здійснювало слідче управління Головного управління поліції в Черкаській області за оперативного супроводу обласного управління департаменту стратегічних розслідувань та обласного управління Служби безпеки України.

Нагадаємо також, що восени Державне бюро розслідувань викрило благодійну організацію, яка продавала військовим бронежилети та бронепластини, куплені на пожертви українців.

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