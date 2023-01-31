В Черкасской области будут судить главу благотворительной организации, наживавшегося на закупке гумпомощи

Прокуроры Черкасской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя благотворительной организации и двух его сообщников, которые в составе организованной группы в условиях военного положения растратили средства, предназначенные для закупки гуманитарной помощи.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении ведомства, им инкриминируется часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса. По данным следствия, руководитель областной организации международной гуманитарной помощи, злоупотребляя своим служебным положением, привлек волонтера этой организации, чтобы тот договаривался с хозяйствующими субъектами о закупке продуктов питания по более низким ценам.

Аргументировать это он должен был приобретением товаров для гуманитарных нужд. Однако покупателем продуктов была не благотворительная организация, а умышленно привлеченное организатором физическое лицо – предприниматель, которое в дальнейшем перепродавало товары областной организации международной гуманитарной помощи, умышленно завышая их стоимость.

Общая сумма средств, безосновательно израсходованная благотворительной организацией на закупку продуктов питания, составила 321,7 тысячи гривен.

Подозреваемые ныне находятся на свободе под залогами: руководитель благотворительной организации и ее волонтер - в размере по 198 тысяч гривен каждому, ФЛП - 148 тысяч гривен. Также наложен арест на их движимое и недвижимое имущество. Кроме того, руководитель организации отстранен от занимаемой должности.

Расследование дела вело следственное управление Главного управления полиции в Черкасской области при оперативном сопровождении областного управления департамента стратегических расследований и областного управления Службы безопасности Украины.

Напомним также, что осенью Государственное бюро расследований разоблачило благотворительную организацию, продававшую военным бронежилеты и бронепластины, купленные на пожертвования украинцев.

Источник фото: ua.depositphotos.com