Nvidia потеряла более $600 млрд стоимости после отставки гендиректора

Акции Nvidia обвалились в начале торгов в четверг, 12 ноября, в результате чего рыночная капитализация производителя чипов впервые с 2025 года опустилась ниже отметки в 4 триллиона долларов. Стремительное падение произошло сразу после того, как генеральный директор компании Дженсен Хуанг подал в отставку на фоне разоблачения двух его романов — в частности, с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

На утренних торгах бумаги компании подешевели на 14%, опустившись до самого низкого уровня с июня 2025 года, что стерло около 601 миллиарда долларов рыночной стоимости. Если такие потери сохранятся до закрытия сессии, это станет самым однодневным падением капитализации среди всех компаний в истории фондового рынка.

В общей сложности от рекордного максимума, зафиксированного в начале октября, акции Nvidia потеряли уже примерно 35%, сократив капитализацию на 2 триллиона долларов за считанные недели. Еще несколько недель назад Nvidia была самой дорогой компанией в мире, однако с текущей оценкой менее чем в 3,8 триллиона долларов она уступила место Apple и Microsoft.

Причины скандала и последствия для рынка искусственного интеллекта

Вопрос дальнейшего пребывания Дженсена Хуанга во главе ключевого производителя чипов для искусственного интеллекта встал еще в воскресенье, когда он признал романтические отношения с Элис Хуанг — бывшей топ-менеджершей сингапурской компании дата-центров Megaspeed International, подозреваемой в работе на китайскую разведку.

А уже в среду издание The New York Times сообщило со ссылкой на бывших работников компании, что Хуанг также общался с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл.

Накануне открытия рынка в четверг Nvidia объявила об отставке Хуанга, назначив временной исполняющей обязанности CEO финансовую директор Колетт Кресс, а члена совета директоров Гарви Джонса — первым в истории компании председателем совета директоров.

Кризис развернулся непосредственно перед публикацией квартального отчета Nvidia, запланированным на вторник, а также на фоне всеобщего беспокойства инвесторов.

Снижение рейтингов. В течение последней недели по меньшей мере семь компаний из Уолл-стрит снизили инвестиционные рейтинги акций Nvidia, а стоимость страхования долга компании от дефолта приблизилась к рекордной отметке.

Сомнения по расходам на ИИ. Квартальные результаты крупнейших клиентов Nvidia, среди которых Alphabet, Amazon и Meta Platforms, усилили обеспокоенность инвесторов из-за огромных затрат на ИИ-инфраструктуру, делающих денежные потоки компаний отрицательными.

Сопротивление строительству дата-центров. Итоги промежуточных выборов в США показали, что значительная часть избирателей выступает против строительства дата-центров вблизи своих общин, что дополнительно ухудшает прогнозы будущих инвестиций.

В целом с начала 2026 года акции Nvidia упали на 15%, и компания рискует продемонстрировать худший годовой результат с 2022 года, тогда как индекс полупроводников Филадельфийской фондовой биржи за этот же период вырос на 47%.

Напомним, CEO Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне громкого скандала. Он покинул пост генерального директора, президента и члена совета директоров компании после огласки вокруг внебрачных отношений с женщиной, подозреваемой в работе на разведку Китая, а руководство компанией временно перешло к финансовому директору Колетт Кресс.