Китайские техногиганты заказали чипов Nvidia более чем на $35 млрд на фоне санкций США

Китайские технологические компании ByteDance, Alibaba и Tencent заказали более 3 миллионов новых графических карт Nvidia RTX PRO 5500 общей стоимостью более 35 миллиардов долларов. Массовые закупки обусловлены попыткой получить менее мощный, но разрешенный экспортными правилами США чип на фоне торговых ограничений Вашингтона.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По данным источников, компания Nvidia сообщила клиентам и партнерам, что не может гарантировать выполнение всех заявок, поскольку спрос со стороны китайского сектора значительно превышает запланированные объемы производства.

Один из собеседников отметил, что партнеры могут получить лишь 5–10% от запрошенных объемов, в то время как общий выпуск карт RTX PRO 5500 в мире в 2027 году составит не более 3 миллионов единиц. В то же время, общий объем заказов от клиентов из Китая уже превысил 6 миллионов штук по цене около 11 400 долларов за единицу.

Действующие экспортные ограничения США запрещают продажу китайским компаниям флагманских чипов для центров обработки данных B300 на архитектуре Blackwell, а поставки процессоров H200 рассматриваются индивидуально по строгим лицензионным условиям.

RTX PRO 5500 разработана для профессиональных компьютеров и рабочих станций, однако остается среди самых мощных решений, доступных китайским покупателям. Ее планируют использовать преимущественно для инференса - запуска обученных моделей ИИ для генерации ответов чат-ботов, что требует меньше ресурсов, чем само обучение систем.

Ограничение производства и дефицит на рынке

Невозможность удовлетворить ажиотажный спрос также связана с изменением производственных приоритетов американского чипмейкера. Начиная с 2027 года, Nvidia планирует задействовать большинство мощностей подрядчика TSMC для выпуска своей платформы следующего поколения Rubin для крупных центров обработки данных, а не продуктов серии RTX PRO 5500.

Первые тестовые образцы карт ожидаются в декабре, а коммерческие поставки должны начаться в первом квартале 2027 года. Тем временем на рынке Китая цена на предыдущую модель чипа RTX 6000D, которую уже сняли с производства, подскочила вдвое.

Напомним, ранее сообщалось, что капитализация Nvidia достигла $5,7 трлн на фоне выкупа акций и оптимизма по отношению к ИИ, когда инвесторы массово вернулись к покупке ценных бумаг корпорации после двухмесячной распродажи на бирже.