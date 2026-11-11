"Укрзализныця" планирует потратить 76 млн грн на трансформаторные подстанции

"Укрзализныця" планирует направить почти 76 млн грн на приобретение трансформаторных подстанций для подключения генераторов. Закупку на 12 единиц оборудования разделили на два лота, а поставку должны завершить до конца 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует запись в системе Prozorro.

Закупку разделили на два лота в зависимости от мощности оборудования.

В рамках первого лота "Укрзалізниця" планирует приобрести шесть комплектных однотрансформаторных подстанций в бетонной оболочке типа БКТП-630 кВА 10/0,4 кВ. Они предназначены для подключения двух генераторов. Ожидаемая стоимость этой части закупки составляет 41,448 млн. грн. без НДС.

Второй лот предусматривает поставку еще шести подстанций типа БКТП-250 кВА 10/0,4 кВ. Это оборудование будет использоваться для подключения одного генератора. Его ожидаемая стоимость – 34,35 млн грн без НДС.

Таким образом, общая ожидаемая стоимость обоих лотов составляет 75,798 млн. грн. без учета НДС.

Тендерные предложения от участников будут принимать до 12:00 20 ноября 2026 года. Согласно условиям закупки, поставщик должен доставить оборудование до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить "Укрзализныце" €100 млн на первоочередной ремонт инфраструктуры и локомотивов. Еще около $100 млн компания может получить от Трастового фонда Всемирного банка на приобретение б/у локомотивов.