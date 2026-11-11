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"Укрзализныця" планирует потратить 76 млн грн на трансформаторные подстанции

трансформаторы
Ремонт поврежденных трансформаторов стал способом наживы. / Depositphotos

"Укрзализныця" планирует направить почти 76 млн грн на приобретение трансформаторных подстанций для подключения генераторов. Закупку на 12 единиц оборудования разделили на два лота, а поставку должны завершить до конца 2027 года.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствует запись в системе Prozorro.

Закупку разделили на два лота в зависимости от мощности оборудования.

В рамках первого лота "Укрзалізниця" планирует приобрести шесть комплектных однотрансформаторных подстанций в бетонной оболочке типа БКТП-630 кВА 10/0,4 кВ. Они предназначены для подключения двух генераторов. Ожидаемая стоимость этой части закупки составляет 41,448 млн. грн. без НДС.

Второй лот предусматривает поставку еще шести подстанций типа БКТП-250 кВА 10/0,4 кВ. Это оборудование будет использоваться для подключения одного генератора. Его ожидаемая стоимость – 34,35 млн грн без НДС.

Таким образом, общая ожидаемая стоимость обоих лотов составляет 75,798 млн. грн. без учета НДС.

Тендерные предложения от участников будут принимать до 12:00 20 ноября 2026 года. Согласно условиям закупки, поставщик должен доставить оборудование до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить "Укрзализныце" €100 млн на первоочередной ремонт инфраструктуры и локомотивов. Еще около $100 млн компания может получить от Трастового фонда Всемирного банка на приобретение б/у локомотивов.

Автор:
Ольга Опенько

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