"Укрзалізниця" планує витратити 76 млн грн на трансформаторні підстанції

“Укрзалізниця” планує спрямувати майже 76 млн грн на придбання трансформаторних підстанцій для підключення генераторів. Закупівлю на 12 одиниць обладнання розділили на два лоти, а поставку мають завершити до кінця 2027 року.

Як пише Dilo, про це свідчить запис у системі Prozorro.

Закупівлю розділили на два лоти залежно від потужності обладнання.

У межах першого лота "Укрзалізниця" планує придбати шість комплектних однотрансформаторних підстанцій у бетонній оболонці типу БКТП-630 кВА 10/0,4 кВ. Вони призначені для підключення двох генераторів. Очікувана вартість цієї частини закупівлі становить 41,448 млн грн без ПДВ.

Другий лот передбачає постачання ще шести підстанцій типу БКТП-250 кВА 10/0,4 кВ. Це обладнання використовуватимуть для підключення одного генератора. Його очікувана вартість - 34,35 млн грн без ПДВ.

Таким чином, загальна очікувана вартість обох лотів становить 75,798 млн грн без урахування ПДВ.

Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 12:00 20 листопада 2026 року. Згідно з умовами закупівлі, постачальник має доставити обладнання до кінця 2027 року.

Раніше повідомлялось, що Європейський інвестиційний банк планує надати "Укрзалізниці" €100 млн на першочерговий ремонт інфраструктури та локомотивів. Ще близько $100 млн компанія може отримати від Трастового фонду Світового банку на придбання вживаних локомотивів.