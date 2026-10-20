Китайські техногіганти замовили чипів Nvidia на понад $35 млрд на тлі санкцій США

Китайські технологічні компанії ByteDance, Alibaba та Tencent замовили понад 3 мільйони нових графічних карт Nvidia RTX PRO 5500 загальною вартістю понад 35 мільярдів доларів. Масові закупівлі зумовлені спробою отримати менш потужний, але дозволений експортними правилами США чип на тлі торговельних обмежень Вашингтона.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За даними джерел, компанія Nvidia повідомила клієнтам і партнерам, що не може гарантувати виконання всіх заявок, оскільки попит із боку китайського сектору значно перевищує заплановані обсяги виробництва.

Один зі співрозмовників зазначив, що партнери можуть отримати лише 5–10% від запитаних обсягів, тоді як загальний випуск карт RTX PRO 5500 у світі у 2027 році становитиме не більше 3 мільйонів одиниць. Водночас загальний обсяг замовлень від клієнтів із Китаю вже перевищив 6 мільйонів штук за ціною близько 11 400 доларів за одиницю.

Чинні експортні обмеження США забороняють продаж китайським компаніям флагманських чипів для центрів обробки даних B300 на архітектурі Blackwell, а постачання процесорів H200 розглядаються індивідуально за суворими ліцензійними умовами.

Натомість RTX PRO 5500 розроблена для професійних комп'ютерів і робочих станцій, проте залишається серед найпотужніших рішень, доступних китайським покупцям. Її планують використовувати переважно для інференсу — запуску навчених моделей ШІ для генерації відповідей чат-ботів, що потребує менше ресурсів, ніж саме навчання систем.

Обмеження виробництва та дефіцит на ринку

Неможливість задовольнити ажіотажний попит пов'язана також зі зміною виробничих пріоритетів американського чипмейкера. Починаючи з 2027 року Nvidia планує задіяти більшість потужностей підрядника TSMC для випуску своєї платформи наступного покоління Rubin для великих центрів обробки даних, а не продуктів серії RTX PRO 5500.

Перші тестові зразки карт очікуються в грудні, а комерційні поставки мають розпочатися в першому кварталі 2027 року. Тим часом на ринку Китаю ціна на попередню модель чипа RTX 6000D, яку вже зняли з виробництва, підскочила вдвічі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що капіталізація Nvidia сягнула $5,7 трлн на тлі викупу акцій та оптимізму щодо ШІ, коли інвестори масово повернулися до купівлі цінних паперів корпорації після двомісячного розпродажу на біржі.