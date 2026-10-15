Nvidia виділить Британії $250 млн на дослідження безпеки штучного інтелекту

Американський виробник мікрочипів "Nvidia" надасть Великій Британії обчислювальні ресурси на суму 250 мільйонів доларів протягом наступних п'яти років для фінансування досліджень у сфері безпеки штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Виділені потужності покликані підтримати амбіції Сполученого Королівства стати світовим центром регулювання та безпеки технологій. Хоча Велика Британія не є місцем базування провідних розробників ШІ, країна прагне відігравати провідну роль в оцінці та управлінні ризиками за допомогою Британського інституту безпеки штучного інтелекту (AI Security Institute) — одного з перших у світі державних органів для оцінювання цієї технології.

Обсяги фінансування та наукові програми

За словами засновника та генерального директора компанії Nvidia Дженсена Хуанга, країна щорічно отримуватиме ресурси прискорених обчислень вартістю 50 мільйонів доларів. Вони будуть призначені для тестування безпеки автономних ШІ-агентів (agentic safety testing), що допоможе британським науковцям посилити захисні механізми в міру зростання потужності штучного інтелекту.

Контроль за безпекою систем посилився після того, як розробники, включно з "Anthropic" та "OpenAI", зафіксували випадки небажаної чи неконтрольованої поведінки ШІ-агентів, а деякі представники індустрії застерегли про потенційну екзистенційну загрозу людству.

Міністр Великої Британії з питань штучного інтелекту Канішка Нараян заявив, що підтримка Nvidia допоможе забезпечити створення надійного ШІ, який слугуватиме інтересам суспільства. Позицію чипмейкера підтримав і президент корпорації Microsoft Бред Сміт, зазначивши, що Велика Британія має вигідні можливості для формування глобальних стандартів безпеки ШІ.

Надані ресурси об'єднають провідні британські наукові напрями:

проєкт "BOLD" під керівництвом Оксфордського університету, який розробляє методи навчання, адаптації та роботи систем ШІ поруч із людьми;

дослідження безпеки робототехніки в Імперському коледжі Лондона;

наукові програми в Університетському коледжі Лондона (UCL).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Великої Британії несподівано зросла завдяки ШІ. ВВП країни в липні зріс на 0,4% після підйому на 0,3% у червні, а головним чинником неочікуваного прискорення став глобальний інвестиційний сплеск у секторі штучного інтелекту та суміжних технологій.