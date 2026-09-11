Економіка Великої Британії несподівано зросла завдяки ШІ

ВВП Великої Британії у липні зріс на 0,4% після підйому на 0,3% у червні. Головним фактором неочікуваного прискорення на початку третього кварталу став глобальний інвестиційний сплеск у галузі штучного інтелекту та суміжних технологій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Показник помітно перевершив оцінки аналітиків, опитаних Reuters, які прогнозували нульове зростання. Основним драйвером став сектор послуг, який додав 0,4%. Зокрема, обсяги виробництва в галузі інформаційних технологій та консалтингу за тримісячний період зросли на 4,4% завдяки високому попиту на рішення у сфері ШІ. Обробна промисловість у липні зросла на 0,9%, а будівництво — на 0,1%.

Інфляційні ризики та стрибок цін на нафту

Позитивні липневі дані дають економіці шанс перевершити обережний прогноз Банку Англії, який очікував лише 0,1% зростання в третьому кварталі. Утім, оптимізм стримують нові глобальні загрози:

Подорожчання пального: загострення на Близькому Сході підштовхнуло ціни на нафту до 109 доларів за барель, що знову посилює інфляційний тиск на бізнес і домогосподарства;

Зростання ставок: ринки закладають більш агресивне посилення монетарної політики британським регулятором для стримування інфляції, очікуючи до чотирьох підвищень ставки найближчого року;

Тиск на бюджет: дорогі енергоносії та висока вартість запозичень створюють виклики для уряду напередодні презентації проєкту державного бюджету наприкінці жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Польщі може зрости завдяки штучному інтелекту за оцінками Світового банку. Технології ШІ здатні забезпечити зростання польської економіки на 12% до 2035 року, що допоможе країні зближуватися з найбагатшими державами світу навіть після втрати переваг дешевої робочої сили.