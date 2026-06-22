Економіка Польщі може зрости завдяки штучному інтелекту — Світовий банк

Штучний інтелект має потенціал збільшити економіку Польщі на 12% до 2035 року. Це дозволить країні продовжити зближення з найбагатшими державами світу навіть за умов, коли її традиційні локальні переваги у вартості виробництва та робочої сили почнуть зникати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За оцінками міжнародного кредитора, наступний етап економічного розвитку Польщі буде значно складнішим. Через зростання витрат всередині країни та посилення демографічного тиску Варшаві доведеться більше покладатися на інновації. Ключовими факторами успіху стануть залучення прямих іноземних інвестицій, пов'язаних із ШІ, та підвищення продуктивності праці завдяки впровадженню новітніх технологій.

Експерти Світового банку вбачають роль Польщі на світовій ШІ-арені скоріше як "ефективного послідовника", що успішно адаптує технології, аніж як "передового інноватора", який створює власні унікальні розробки. Підсумковий вплив штучного інтелекту на внутрішній валовий продукт залежатиме від мобільності працівників між різними секторами та від готовності бізнесу інвестувати в ШІ.

Головні виклики та перешкоди для впровадження ШІ

Попри оптимістичні прогнози, аналітики вказують на низку серйозних інфраструктурних проблем, які можуть загальмувати цифрові амбіції країни:

Дорога електроенергія: енергетична інфраструктура Польщі досі сильно залежить від вугілля, через що вартість електрики є значно вищою порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, що критично для дата-центрів.

Продуктивність використання: регіональний директор Світового банку в Польщі Арі Наїм підкреслив, що головний виклик полягає не в самому доступі до ШІ, а в умінні продуктивно його застосовувати та мобілізувати капітал у суміжні сфери — від цифрових мереж до водопостачання, енергетики та освіти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Польща залучає найбільші іноземні інвестиції у своїй історії. Економіка країни продемонструвала стрімке зростання і переступила відмітку в 1 трлн доларів ВВП, що суттєво наблизило державу до потенційного вступу до клубу найбільших економік світу G20.