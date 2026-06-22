Экономика Польши может вырасти благодаря искусственному интеллекту.

Искусственный интеллект имеет потенциал увеличить экономику Польши на 12% к 2035 году. Это позволит стране продолжить сближение с самыми богатыми государствами мира даже при условии, что ее традиционные локальные преимущества в стоимости производства и рабочей силы начнут исчезать.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По оценкам международного кредитора, следующий этап экономического развития Польши будет гораздо сложнее. Из-за роста расходов внутри страны и усиления демографического давления Варшаве придется больше полагаться на инновации. Ключевыми факторами успеха станут привлечение прямых иностранных инвестиций, связанных с ИИ, и повышение производительности труда благодаря внедрению новейших технологий.

Эксперты Всемирного банка видят роль Польши на мировой ШИ-арене скорее как "эффективного последователя", успешно адаптирующего технологии, чем "передового инноватора", создающего собственные уникальные разработки. Итоговое влияние искусственного интеллекта на внутренний валовой продукт будет зависеть от мобильности работников между разными секторами и готовности бизнеса инвестировать в ИИ.

Главные вызовы и препятствия для внедрения ИИ

Несмотря на оптимистические прогнозы, аналитики указывают на ряд серьезных инфраструктурных проблем, которые могут затормозить цифровые амбиции страны:

Дорогая электроэнергия: энергетическая инфраструктура Польши до сих пор сильно зависит от угля, из-за чего стоимость электричества значительно выше по сравнению с другими странами Европейского Союза, что критически для дата-центров.

Производительность использования: региональный директор Всемирного банка в Польше Ари Наим подчеркнул, что главный вызов заключается не в самом доступе к ИИ, а в умении продуктивно его применять и мобилизовать капитал в смежные сферы - от цифровых сетей до водоснабжения, энергетики и образования.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша привлекает крупнейшие иностранные инвестиции в своей истории. Экономика страны продемонстрировала стремительный рост и перешагнула отметку в 1 трлн долларов ВВП, что существенно приблизило государство к потенциальному вступлению в клуб крупнейших экономик мира G20.