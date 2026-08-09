Россия нанесла массированный удар по активам "Нафтогаза" на Востоке, Западе и Центральной части Украины: какие последствия

9 августа российская армия нанесла массированный удар по активам группы "Нафтогаз" на Востоке, Западе и в Центральной части Украины. Нанесены существенные разрушения, часть оборудования выведена из строя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что Россия продолжает наносить массированные удары по разным предприятиям, входящим в группу "Нафтогаз". В частности, в ночь на 9 августа массовые обстрелы подверглись добывающим активам "Укрнафты", а также буровой площадке компании.

По данным компании, против добывающей инфраструктуры были применены десятки ударных дронов. В результате обстрела зафиксированы существенные разрушения, часть оборудования выведена из строя. Работа актива остановлена.

Сообщается, что работники атакуемых объектов не пострадали.

Также 7 и 8 августа под атакой вражеских дронов оказались семь автозаправочных комплексов сети UKRNAFTA в Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

К сожалению, в результате одного из российских ударов пострадал работник АЗК. В настоящее время он находится в больнице и получает всю необходимую помощь.

Кроме того, 8 августа враг атаковал реактивными дронами производственные объекты "Нафтогаза" в центральной части страны. В момент удара персонал находился в укрытии. Атакованный объект получил серьезные разрушения.

И.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко подчеркнул, что за последние дни интенсивность атак по нефтегазовой инфраструктуре существенно возросла, а Россия пытается нанести максимальный ущерб украинской добыче и другой критической инфраструктуре, чтобы сделать невозможным подготовку к отопительному сезону.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

С начала года Россия повредила 37 автозаправочных комплексов группы "Нафтогаз". За первые семь месяцев 2026 года часть поврежденных объектов испытала критические разрушения и прекратила работу.