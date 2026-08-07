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Ночная атака на "Укрнафту": Россия разрушила оборудование на семи объектах добычи

обстрел объектов Нафтогаза
Россия разрушила оборудование на семи объектах добычи

В ночь на 7 августа российские войска нанесли массированный удар сразу по семи активам ПАО "Укрнафта", входящей в Группу "Нафтогаз", обеспечивающих добычу нефти и газа на востоке Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

В результате вражеских обстрелов разрушено критически важное оборудование. Это привело к остановке ряда объектов компании и потере больших объемов добычи сырья.

"Россия системно атакует украинскую нефте- и газодобычу, чтобы нанести максимальный ущерб нашей инфраструктуре накануне зимы. Сегодня ночью произошел массированный обстрел объектов Укрнефти за последнее время. К счастью, пострадавших нет", — заявил и.о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Кроме того, за прошедшие сутки российская армия атаковала четыре автозаправочных комплекса UKRNAFTA в Запорожской и Днепропетровской областях. Сотрудники и клиенты АЗК не пострадали.

Напомним, с начала года Россия повредила 37 автозаправочных комплексов Группы "Нефтегаз". За первые семь месяцев 2026 года часть поврежденных объектов испытала критические разрушения и прекратила работу.

Автор:
Максим Кольц

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